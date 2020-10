¿Cómo descargar stories de Instagram?

Cuando entres en la pantalla en la que se empiecen a ver las historias, hacé click derecho sobre el espacio libre del navegador en el que no se estén visualizando las historias., y en el menú emergente pulsa sobre la opción Inspeccionar. Es importante que el click derecho no lo hagas sobre la imagen en sí, ya que entonces no se abrirá ningún menú.

Es así que se abrirá un menú en la parte de la derecha con muchos elementos. Aquí, pulsá sobre la opción Sources que aparecerá en la fila de arriba del todo, y verás que en la columna izquierda de las que aparecen abajo se mostrarán varias carpetas.

Luego se debe hacer doble click sobre la carpeta cuyo nombre empiece por scontent, ya que en la web de visualizar historias de Instagram será en donde se guarden estas. Al hacer doble click o pulsar sobre la flecha de su izquierda, la carpeta se abrirá mostrándote otras carpetas.

Cada carpeta con un nombre aleatorio compuesto por letras y números pertenece a una imagen, y cuando hagas doble click sobre ella te mostrará un archivo. Pulsá sobre estos archivos para que se previsualice la imagen que tienen en la columna de la derecha, y navegá así carpeta a carpeta y archivo a archivo hasta que encuentres la imagen de la historia que quieres descargar.

Una vez que encuentres la imagen de la historia que quieres descargar, hacé click derecho sobre el archivo y pulsá la opción Open in new tab que te aparecerá en una ventana emergente. La imagen del archivo se abrirá en una nueva pestaña dentro de tu navegador.

Ya habrás podido sacar la imagen de Instagram saltándote las protecciones. Ahora, lo que te queda es hacer click derecho sobre la imagen y elegir la opción Guardar imagen como para descargarla en tu ordenador.