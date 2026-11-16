Tres nuevos parques y plazas en CABA: dónde estarán ubicados y qué obras se realizan en cada barrio

El Gobierno porteño avanza en la reconversión de terrenos en desuso para sumar 20.000 metros cuadrados de superficie verde.

La Ciudad de Buenos Aires avanza con tres obras de reconversión urbana destinadas a transformar terrenos e n 20.000 metros cuadrados de nuevos espacios verdes públicos . Las intervenciones se concentran en puntos estratégicos de alta densidad poblacional y tránsito peatonal en Villa Urquiza, Colegiales y San Cristóbal .

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, el plan busca revertir el déficit de superficie verde por habitante en zonas consolidadas, sumando infraestructura accesible, iluminación LED, arbolado y propuestas recreativas para todas las edades.

Los tres proyectos se desarrollan sobre terrenos públicos o ferroviarios que permanecían cerrados, subutilizados o con concesiones vencidas , ubicados en puntos clave de conexión urbana:

El nuevo Parque Ferroviario se emplazará en el polígono delimitado por la avenida Triunvirato, la avenida Franklin D. Roosevelt, las vías del ferrocarril Mitre y la estación Juan Manuel de Rosas, cabecera de la línea B de subte. Sumará 5.920 m² de superficie verde (dentro de una intervención total de 9.700 m²) y beneficiará de forma directa a más de 50.000 vecinos.

En el límite con Palermo, exactamente en la esquina de General Enrique Martínez y Concepción Arenal (lindero al tradicional Mercado de Pulgas), un antiguo playón de estacionamiento se convertirá en una plaza abierta de 2.101 m² que impactará en más de 70.000 residentes, trabajadores y visitantes diarios.

San Cristóbal

La intervención de mayor escala ocupará la manzana comprendida por las calles Matheu, Avenida Pavón, Alberti y Constitución, donde desde 1904 funcionó la estación Constitución del tranvía Metropolitano y luego una terminal de trolebuses y depósito. En conjunto con Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), la obra abarcará 13.550 m² totales y aportará 11.470 m² de superficie verde para más de 20.000 vecinos de una comuna con histórico déficit de plazas.

Qué obras se realizan en Villa Urquiza, Colegiales y San Cristóbal

Cada intervención contempla trabajos específicos de paisajismo, preservación patrimonial y mejoras en el entorno peatonal para integrar los predios al tejido urbano.

En Villa Urquiza, se demolerán construcciones de hormigón en la esquina de Roosevelt y Triunvirato, aunque se conservarán estructuras históricas propias de la identidad ferroviaria. El parque incorporará un sistema de drenaje urbano para la absorción del agua de lluvia, 38 farolas peatonales, nuevo arbolado y sectores culturales, conectando peatonalmente la estación del ferrocarril Mitre, el paso entre Triunvirato y Bucarelli y la vecina Plaza Casal.

En la Plaza Mercado de Pulgas, el proyecto prevé la plantación de 50 árboles (entre ellos jacarandá, fresno, pata de vaca, anacahuita y yerba de bugre) y la instalación de grandes pérgolas metálicas diseñadas en sintonía con la estética del mercado para ofrecer sombra vegetada como refugio climático. Además, se nivelarán bocacalles y se ensancharán veredas para vincular el espacio con las plazas Mafalda y Clemente.

Por su parte, en San Cristóbal se pondrá en valor el edificio ferroviario de fachada ladrillera sobre la calle Alberti y se reutilizarán las estructuras metálicas existentes como pérgolas cubiertas de enredaderas. El predio contará con amplias superficies de césped, alrededor de 70 nuevos árboles, patios de juegos con pisos blandos de caucho, una cancha deportiva, un sector de calistenia con postas aeróbicas y un espacio cultural semicubierto, además de la renovación integral de las veredas de toda la manzana.

Cuándo se inauguran los nuevos espacios verdes en CABA

Los plazos de finalización e inauguración varían según la magnitud y el grado de avance de cada una de las obras en ejecución: