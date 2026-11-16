Un camionero brasileño circulaba con casi 2 gramos de alcohol en sangre y tiene que pagar una multa millonaria + Agregar ámbito en









Agentes de seguridad vial interceptaron el vehículo de gran porte en un control sobre la Ruta Nacional 14. Los detalles del procedimiento.

El conductor profesional de 66 años fue apartado de la conducción tras arrojar 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre.

Un conductor profesional de nacionalidad brasileña fue detectado por agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) mientras manejaba con 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l) por la Ruta Nacional 14, en la provincia de Corrientes. El operativo de fiscalización se llevó a cabo en el kilómetro 480 de dicha traza, a la altura de la localidad de Bonpland.

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Tras negar haber ingerido bebidas alcohólicas y arrojar el resultado positivo en el test de alcoholemia, el hombre de 66 años quedó impedido de continuar circulando. Además, deberá afrontar una sanción económica de $1,7 millones. Desde el organismo nacional remarcaron la gravedad del episodio debido a que se trata de un chofer habilitado para el transporte profesional al volante de una unidad pesada.

Cuál es el máximo de alcohol permitido en sangre para circular en la Argentina En la Argentina, el límite máximo tolerable de alcohol en sangre depende de la jurisdicción por la que se circule y del tipo de vehículo, en el marco de la Ley de Alcohol Cero nacional y las normativas locales:

Rutas nacionales y provincias adheridas a "Alcohol Cero" : rige el límite de 0,0 g/l para cualquier vehículo motorizado (autos particulares, motos, transporte de pasajeros y de carga). Esta restricción aplica en todas las rutas nacionales del país y en la mayoría de las provincias, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Chaco, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán

: rige el límite de 0,0 g/l para cualquier vehículo motorizado (autos particulares, motos, transporte de pasajeros y de carga). Esta restricción aplica en y en la mayoría de las provincias, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Chaco, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y otras jurisdicciones con límites diferenciados: se permite hasta 0,5 g/l para conductores de autos particulares y hasta 0,2 g/l para motociclistas. Sin embargo, para conductores profesionales (transporte de carga, pasajeros o menores) y principiantes, el máximo permitido continúa siendo 0,0 g/l en todo el territorio nacional. Efectos del alcohol al volante El alcohol actúa como un depresor del sistema nervioso central y deteriora de manera progresiva las capacidades físicas y cognitivas necesarias para conducir con seguridad, incluso cuando se ingiere en cantidades bajas:

Alteraciones visuales : reduce el campo visual, disminuye la percepción de la profundidad y de los colores (en especial el rojo) e incrementa la sensibilidad frente a los encandilamientos

: reduce el campo visual, disminuye la percepción de la profundidad y de los colores (en especial el rojo) e incrementa la sensibilidad frente a los encandilamientos Reflejos más lentos : enlentece los reflejos respecto del tiempo habitual de respuesta (que ronda los 0,75 segundos), dificultando maniobras de frenado o esquive ante imprevistos

: enlentece los reflejos respecto del tiempo habitual de respuesta (que ronda los 0,75 segundos), dificultando maniobras de frenado o esquive ante imprevistos Pérdida de coordinación motriz : provoca imprecisiones al girar, mantener el carril o calcular distancias y velocidades

: provoca imprecisiones al girar, mantener el carril o calcular distancias y velocidades Falsa sensación de seguridad: genera desinhibición y exceso de confianza, lo que lleva a subestimar el peligro y asumir conductas temerarias En términos estadísticos y fisiológicos, el riesgo vial crece de forma exponencial según la graduación registrada: con valores de entre 0,15 y 0,20 g/l ya aparece una disminución leve de los reflejos; entre 0,30 y 0,50 g/l se duplica la probabilidad de sufrir un choque por fallas de coordinación y agudeza visual; y a partir de los 0,80 g/l el deterioro severo multiplica por cinco el riesgo de colisión.

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