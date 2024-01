Inundaciones en Corrientes: el intendente de Esquina aseguró que "todos los días tenemos que dar de comer a 1.000 personas"

“Estamos inundados en varios sectores. Tenemos casi 60 familias evacuadas , pero muchas otras autoevacuadas , que no quieren salir de sus casas por temor a que les roben . Son más de 1.000 personas a las que tenemos que atender y dar de comer todos los días . Necesitamos que nos ayuden con alimentos no perecederos , a través de Cáritas o en las iglesias", agregó.

En tanto, la costanera local quedó destrozada. Al respecto, el intendente dijo que "se hundió. Nos llovió 500 milímetros en tres días y medio, y eso volteó las defensas. Ahora estamos tratando de hacer todo lo posible para que el agua no nos lleve la mampostería y el relleno de tierra”.

temporal corrientes 3.jpg

Benítez acude a la ayuda solidaria del pueblo argentino, ya que la colaboración política se hace esperar. El gobernador provincial Gustavo Valdés está de vacaciones y no atiende el teléfono, al igual que ocurre con el Gobierno de Javier Milei. De todas formas, sí recibe ayuda de Defensa Civil de la provincia y el Ejército.

"Al gobernador lo llamé dos o tres veces y no me atendió. Mandó un poco de alimentos y una bomba para sacar las aguas que quedan estancadas en ciertos lugares. Está de vacaciones y el ministro de Obras Públicas también, porque suelen irse en enero. Quedó gente pero que no decide, mientras estamos trabajando y nos estamos arreglando. No quiero tener conflictos porque cuando vuelvan pediré una audiencia para solicitarles una ayuda, pero estamos bastante desamparados", relató Benítez.

"No le dieron nada a Bahía Blanca después del tornado, ¿qué nos van a dar a nosotros? Nos dieron alimentos para 100 personas y hay que alimentar a 1.000, y eso fue gracias a algunos compañeros que todavía están en Desarrollo Social, si es por ellos no nos dan nada", concluyó el funcionario.