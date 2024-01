Jason Momoa explicó por qué vive en "la calle" después de su divorcio

Lo que verdaderamente lo tiene sin un hogar fijo, viajando de una ciudad a la otra, es la grabación de un nuevo programa llamado "On the Roam" , en el que Momoa se pone el traje de entrevistador para charlar con artistas, artesanos y deportistas de distintas localidades de Estados Unidos. "Eso hace que siempre esté en estos lugares extraños ".

On the Roam se estrenará durante 2024.

"Me encanta la idea de estar rodeado de gente común y corriente. Después de tanto tiempo de mostrar lo que se hacer, que es actuar, sentí curiosidad de saber como me recibirían", agregó Momoa. Con casi 20 años de carrera a sus espaldas, y habiendo protagonizado películas y series reconocidas, el actor apuesta a mostrar una nueva faceta en el programa "On the Roam".

La entrevista de Momoa se emitió el mismo día en que la Justicia oficializó su divorcio con Bonet. Sin embargo, como explicó el interprete de Aquaman, poco tuvo que ver esto con su situación actual, ya que el trámite de separación fue hecho de manera express: ambos solicitaron la custodia compartida de sus dos hijos y se mostraron satisfechos con la división de bienes.

Por qué se separaron Lisa Bonet y Jason Momoa

Si bien están recientemente divorciados, Jason Momoa y Lisa Bonet habían anunciado su separación de manera pública en enero de 2022. Una fuente cercana a la actriz confesó que la pareja "se alejó por estar enfocados en cosas distintas".

Es que, tras su papel como Khal Drogo en la aclamada serie de HBO, Game of Thrones, Momoa dio un salto a la fama internacional. "El despegue de Momoa influyó en que la pareja se distanciara", confirmó el entorno de la actriz.

En 2023, el actor protagonizó la secuela de Aquaman, el famoso héroe de DC Comics.

Posteriormente, Momoa apareció en películas como Dune, o Aquaman y busca seguir ligado a las grandes producciones. Sin embargo, según fuentes cercanas a Bonet, "Lisa no tiene ningún interes en acompañarlo a todas las locaciones donde graba. Disfruta mucho su vida en Los Ángeles", confirmando que la distancia fue uno de los factores determinantes para la separación.