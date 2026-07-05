Alerta estafas en ANSES: qué deben tener en cuenta los jubilados para no caer en el engaño

Conocé los principales recaudos a tomar para evitar manipulaciones telefónicas y fraudes relacionados con el organismo previsional.

ANSES también aconsejó compartir estas recomendaciones con familiares y personas cercanas, especialmente con jubilados y pensionados.

Los jubilados y pensionados figuran entre los principales objetivos de las estafas que utilizan el nombre de ANSES para obtener información personal y bancaria . Frente al incremento de estas maniobras, el organismo difundió una serie de recomendaciones destinadas a proteger los datos de los beneficiarios y evitar fraudes.

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Los delincuentes aprovechan el contacto frecuente que muchas personas mantienen con ANSES por consultas, cobros y trámites. Esa situación les permite construir engaños que aparentan ser comunicaciones oficiales con el objetivo de obtener claves, contraseñas o información financiera.

Las advertencias también alcanzan al resto de los beneficiarios del organismo, ya que cualquier persona puede recibir este tipo de mensajes. Sin embargo, los adultos mayores suelen resultar más vulnerables debido a la confianza que generan las falsas comunicaciones vinculadas con supuestos beneficios o pagos extraordinarios.

ANSES recordó que nunca solicita datos personales, claves de seguridad ni información bancaria por teléfono, correo electrónico o mensajes de texto. Ante cualquier contacto de ese tipo, el organismo recomienda interrumpir la comunicación y no compartir información privada.

Las maniobras detectadas durante las últimas semanas comparten una modalidad similar. Los estafadores se presentan como personal de ANSES y ofrecen supuestos beneficios económicos , en especial durante fechas especiales, para convencer a la víctima de entregar información confidencial.

Los delincuentes recurren a distintos canales de contacto para concretar el fraude. Cada uno de esos mecanismos busca que el beneficiario entregue datos personales o acceda a sitios falsos, que imitan las plataformas oficiales.

Las estrategias más frecuentes son las siguientes:

llamadas telefónicas donde solicitan claves de seguridad o datos de cuentas bancarias

correos electrónicos o mensajes con enlaces a formularios que simulan pertenecer a ANSES

publicaciones en redes sociales que prometen beneficios adicionales y redirigen a páginas falsas

ANSES indicó que toda comunicación que solicite información personal o financiera fuera de sus canales oficiales debe considerarse sospechosa. El organismo recomienda descartar ese tipo de contactos de manera inmediata para evitar el robo de datos.

Trámites gratuitos y sin intermediarios: la regla de oro de ANSES

El organismo recordó que todos los trámites de ANSES son gratuitos. Ningún beneficiario necesita contratar gestores, ni intermediarios para realizar consultas, presentar documentación o acceder a prestaciones.

ANSES también difundió una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de sufrir una estafa y proteger la información personal de los usuarios.

Las principales medidas de seguridad son las siguientes:

nunca brindar datos personales o bancarios por teléfono, correo electrónico, redes sociales, mensajes de texto o aplicaciones de mensajería

nunca modificar las claves de homebanking por indicación de terceros durante una llamada telefónica

realizar los trámites únicamente por los canales oficiales de ANSES

recordar que todos los trámites son gratuitos y no requieren gestores

no publicar información personal en posteos públicos o foros de redes sociales, incluso cuando estén relacionados con ANSES

Las personas que detecten un intento de fraude también pueden presentar una denuncia a través de los mecanismos habilitados por el organismo para ese fin.

Mi ANSES: cómo usar los canales oficiales de forma segura

ANSES recordó que los únicos canales habilitados para realizar trámites y consultas son la línea telefónica gratuita 130, Mi ANSES en su versión web, la aplicación oficial y el servicio de Atención Virtual. Cualquier comunicación que llegue por vías diferentes y solicite información privada debe generar desconfianza.

Los beneficiarios que necesiten denunciar un intento de estafa pueden hacerlo desde Mi ANSES, en la sección "Denuncias y Reclamos". El organismo también recibe presentaciones de manera presencial en Avenida Paseo Colón 329, 5° piso, Ciudad de Buenos Aires, por correo postal a esa dirección o mediante la línea telefónica 130.