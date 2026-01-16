Chevron regresa a las estaciones de servicio: selló una alianza estratégica con DAPSA para Argentina y la región

Tras el drástico cambio geopolítico en Venezuela, la petrolera estadounidense vuelve al mercado de combustibles minorista de la mano de Dapsa. Analizan un rebranding de la red.

El plan incluye sumar nuevos operadores en países limítrofes, aprovechando el abastecimiento y el respaldo de la marca Chevron para acelerar la expansión.

En un contexto regional convulsionado que ha reconfigurado el tablero energético sudamericano, Destilería Argentina de Petróleo S.A. (DAPSA) , controlada por el holding Sociedad Comercial del Plata (SCP) , anunció un acuerdo estratégico con la gigante estadounidense Chevron . El convenio se estima en el sector no solo marca el regreso de los combustibles de la firma estadounidense a las estaciones de servicio de la región, sino que posicionaría a DAPSA como el brazo ejecutor de su expansión logística y comercial.

La noticia, comunicada oficialmente a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Comercio , se produce en un momento de quiebre geopolítico tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores . Este nuevo escenario ha liberado la estrategia de Chevron en la región, permitiéndole retomar con fuerza su presencia en los mercados del Cono Sur, utilizando a Argentina como plataforma de despegue.

La compañía petrolera de EEUU ya producen junto a YPF petróleo no convencional en Vaca Muerta, explotando en conjunto yacimientos de petróleo y gas no convencional, como L oma Campana y Narambuena . Este nuevo acuerdo se definió oficialemente como "estratégico" y apunta a la "comercialización de combustibles".

El acuerdo -según el comunicado oficial que recibió Energy Report- también establece expresamente que las partes evaluarán áreas adicionales de integración en el negocio, incluyendo la expansión de la logística del abastecimiento de DAPSA.

El acuerdo firmado con Chevron Products Company (división de Chevron U.S.A. Inc. ) establece que DAPSA comercializará los commodities de la petrolera norteamericana. Según fuentes de la compañía local, el convenio contempla condiciones comerciales "altamente competitivas" que permitirán un crecimiento agresivo en el mercado de combustibles de alta calidad.

Uno de los puntos más disruptivos del acuerdo es la posibilidad de un rebranding total de la red. Actualmente, DAPSA opera unas 200 estaciones de servicio en Argentina. Con esta alianza, la empresa evalúa unificar la bandera de sus puntos de venta, lo que podría significar el retorno de los colores de Chevron a las marquesinas de las rutas y ciudades argentinas y de países vecinos.

Infraestructura y logística regional

Para Chevron, la elección de DAPSA responde a su robusta capacidad logística. La firma argentina posee:

Una terminal portuaria estratégica en Dock Sud .

Capacidad de almacenamiento superior a 140.000 metros cúbicos .

Interconexión por oleoductos con las principales refinerías del país.

El control del 60% del mercado de grasas lubricantes y el 10% de lubricantes líquidos.

"Este desarrollo se orienta a fortalecer nuestro modelo local replicándolo a nivel regional", destacaron desde DAPSA. El plan incluye sumar nuevos operadores en países limítrofes, aprovechando el abastecimiento y el respaldo de la marca Chevron para acelerar la expansión.

Pese al desembarco norteamericano, DAPSA aclaró que continuará comercializando productos de origen local en su red, asegurando la continuidad de su actual oferta comercial mientras integra progresivamente los volúmenes de Chevron.

El hito, firmado por José M. Aranguren como Responsable de Relaciones con el Mercado de SCP, cierra un capítulo de ausencia de la marca en el segmento de retail local y abre una nueva etapa de competencia en el downstream regional.

Con el respaldo de Chevron y la capacidad instalada de DAPSA, la alianza busca disputar mercado a los grandes jugadores regionales en un escenario de libre comercio y reordenamiento energético.