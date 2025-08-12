Juicio de Julieta Prandi contra su exmarido Claudio Contardi: cuándo se conocerá el veredicto

La sentencia a Contardi se conocerá luego de jornadas intensas para la modelo. La defensa de ella pidió 50 años de prisión mientras la de él fue por la absolución o, en su defecto, la pena menor.

El juicio contra el empresario Claudio Contardi , exmarido de la modelo Julieta Prandi , por abuso sexual y violencia psicológica, llega a su fin esta semana. Luego de dos jornadas de audiencias, se conocerá el veredicto sobre cómo se cierra la causa.

En la primera jornada, las declaraciones de ambos se hicieron ante los jueces Lucía Leiro, Mariano Aguilar y Daniel Répolo . Al día siguiente, se presentaron testigos, psicólogos y peritos y para el viernes se hicieron los alegatos finales de la querella y la defensa para dar cierre a la instancia judicial.

El veredicto, que contará con la sentencia contra Contardi, se dará a conocer este miércoles 13 de agosto a las 11 de la mañana. En los alegatos finales, el abogado Fernando Burlando, representante de Prandi, solicitó la pena máxima de 50 años de prisión para el empresario .

La solicitud de pena se basa en el delito de " abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño mental a la víctima ". Por su parte, el fiscal Christian Fabio solicitó una condena de 20 años de prisión, mientras que la defensa pidió la absolución o que sea condenado a la pena menor, de hasta 10 años.

Por otro lado, aunque el abogado de la modelo solicitó la prisión preventiva de Contardi, el tribunal rechazó el pedido. No obstante, sí ordenó la renovación de la medida perimetral y le prohibió la salida del país a Contardi, quien no se podrá acercar a menos de 300 metros de Prandi.



La familia de la modelo también dio su versión de los hechos afirmando que Contardi llegó a ser "un carcelero de Julieta": "Generaba conflictos. Julieta se distanció de toda la familia. Cuando se separó, milagrosamente volvió a tener una relación con nosotros. Cuando volvió con él, se volvió a cortar todo”, precisó Natalia, su hermana.



Por su parte, su padre Eduardo apuntó que la distancia a la que fue sometida Julieta fue "el robo más grave que recibió en su vida": "Me robaron cinco años de la vida de mi hija y de mis nietos", amplió y contó que uno de los hijos de Julieta lo conoció años después de haber nacido.

Julieta Prandi reclamó la prisión preventiva para su exmarido: "La que no va a poder salir de su casa voy a ser yo"

Horas antes de conocer el veredicto en el juicio contra su exmarido, Claudio Contardi, por abuso sexual y violencia psicológica, Julieta Prandi reiteró el pedido de prisión preventiva para el acusado y contó cómo vive los días previos a la sentencia: "No hay preparación posible. Estuve cinco años esperando este momento", aseguró.

Respecto al pedido de prisión preventiva para Contardi, rechazada la semana pasada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, la víctima apuntó: “Lo mínimo que pueden asegurarme es, aunque sea, una prisión domiciliaria si no le dan una preventiva en prisión, pero que no pueda salir de su domicilio, porque si no la que no va a poder salir de su casa voy a ser yo”.