Julieta Prandi reclamó la prisión preventiva para su exmarido: "La que no va a poder salir de su casa voy a ser yo"







El veredicto del juicio contra Claudio Contardi por abuso sexual y violencia psicológica se conocerá este miércoles.

Julieta Prandi espera el veredicto del juicio contra su exmarido con "angustia y ansiedad".

Horas antes de conocer el veredicto en el juicio contra su exmarido, Claudio Contardi, por abuso sexual y violencia psicológica, Julieta Prandi reiteró el pedido de prisión preventiva para el acusado y contó cómo vive los días previos a la sentencia: "No hay preparación posible. Estuve cinco años esperando este momento", aseguró.

Respecto al pedido de prisión preventiva para Contardi, rechazada la semana pasada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, la víctima apuntó: “Lo mínimo que pueden asegurarme es, aunque sea, una prisión domiciliaria si no le dan una preventiva en prisión, pero que no pueda salir de su domicilio, porque si no la que no va a poder salir de su casa voy a ser yo”.

En ese sentido, dijo que actualmente tiene un botón antipánico y custodia aunque remarcó: "Yo no puedo vivir así los meses que queden de apelaciones, que seguramente van a existir de la otra parte”. Además, dejó en claro que, pese a las medidas de seguridad, permanece con una fuerte sensación de intranquilidad: “Yo no puedo vivir con un patrullero que me sigue al supermercado o a llevar al colegio a mis hijos. Necesito tener libertad y estar en paz”.

"Lo vivo con mucha angustia, necesito que llegue el miércoles": Julieta Prandi contó cómo lleva la espera por el veredicto Luego de la audiencia de este lunes, Prandi dialogó con América TV y habló de la declaración que dio la semana pasada. Explicó que hubo una gran diferencia respecto a las instancias de “la división de bienes, alimentos, el régimen de comunicación”, y este último tramo, donde quedó expuesto “el horror mismo”.

“Es muy duro también tener que verlo. Para mí, tener que verme en todos lados y que se reproduzcan mis palabras es muy fuerte. Lo vivo con mucha angustia, con mucha ansiedad. Necesito que llegue el miércoles, de verdad escuchar una condena ejemplificadora y que finalmente lo detengan por mi bien, por el bien de mi familia, porque cualquier cosa me puede pasar a mí y a cualquiera de los míos”, enfatizó.