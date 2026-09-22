Juicio por la muerte de Diego Maradona: un perito afirmó que no se pudo determinar qué causó el paro + Agregar ámbito en









Pablo Ferrari sostuvo que Maradona murió de manera súbita y cuestionó la hipótesis de una agonía de 12 horas. Los alegatos comenzarán el 8 de octubre.

Pablo Ferrari fue el último testigo en declarar en el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona. X

El perito oficial Pablo María Ferrari declaró este martes en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y sostuvo que no pudo determinarse con certeza qué desencadenó el paro cardiorrespiratorio que terminó con su vida. También afirmó que, según su análisis, el fallecimiento fue súbito, en contraposición con la conclusión de otros especialistas que señalaron una agonía prolongada.

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Ferrari explicó ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro las conclusiones de una pericia realizada junto con otros profesionales durante la instrucción suplementaria. Según su evaluación, Maradona sufrió un problema cardíaco y un edema agudo de pulmón, aunque no fue posible establecer qué originó ese cuadro.

El perito sostuvo además que los estudios cardíacos realizados al exfutbolista entre 2019 y 2020 mostraban un funcionamiento dentro de parámetros normales. De acuerdo con su testimonio, los cardiólogos que lo atendieron tampoco le habían indicado medicación para el corazón ni para la hipertensión. Ferrari consideró que no encontró elementos para vincular la atención brindada por la psiquiatra Agustina Cosachov con el fallecimiento.

Las diferencias sobre las últimas horas de Maradona Uno de los puntos centrales de la declaración fue cuánto tiempo transcurrió entre el inicio del cuadro y la muerte. Ferrari rechazó la posibilidad de una agonía de unas 12 horas, como había planteado la junta médica interdisciplinaria, y sostuvo que el deterioro se produjo en un período mucho más breve. Esa diferencia será parte de la valoración que el tribunal haga de las pruebas antes de dictar sentencia.

El especialista señaló también que no podía descartar una infección por COVID-19, porque no se realizó una prueba para detectar el virus durante la autopsia. Su planteo no establece que Maradona haya tenido coronavirus: Ferrari lo presentó como una posibilidad que, a su juicio, no podía excluirse con los estudios disponibles.

Cómo sigue el juicio Con la declaración de Ferrari terminó la etapa de testimonios del segundo juicio por la muerte de Maradona. El 29 de septiembre, los siete acusados tendrán la posibilidad de ampliar sus declaraciones ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Los alegatos de la Fiscalía y las querellas están previstos para el 8, 13 y 14 de octubre. Las defensas expondrán el 20, 21 y 22 de ese mes. Por la muerte del exfutbolista están siendo juzgados el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el jefe de enfermeros Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de cuidados domiciliarios Nancy Forlini. Los siete están acusados de homicidio simple con dolo eventual.