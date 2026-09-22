La defensa de "Pity" Álvarez pidió pericias urgentes tras el choque en una estación de servicio.

El abogado Sebastián Queijeiro presentó un escrito para determinar la capacidad mental del músico y solicitó que se concrete una evaluación interdisciplinaria en un plazo de 24 horas.

Horas después de que el cantante "Pity" Álvarez haya protagonizado un choque en una estación de servicio de La Paternal, sus abogados realizaron una presentación urgente ante la Justicia Civil en la que advirtieron sobre su estado de salud y pidieron que se concrete una evaluación interdisciplinaria en un plazo de 24 horas.

El escrito fue presentado por el abogado Sebastián Queijeiro , en representación de Silvina Andrea Álvarez Congiu , hermana del músico, en el expediente que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Civil N°4 para determinar la capacidad de Álvarez.

En el documento, además, informó que el examen había sido ordenado la semana pasada y que hasta el momento no fue realizado. En este sentido, señalaron dos episodios ocurridos durante los últimos días.

En el primero, ocurrido el fin de semana, el abogado sostuvo que el músico se encerró en una habitación de su casa y se negó a salir . Llamamos a un cerrajero para ingresar, pero finalmente nos abrió”, indicó Queijeiro en el escrito. “Su estado de salud es delicado y es por ello que no puede permanecer solo”, sumó.

El abogado Sebastián Queijeiro presentó un escrito para determinar la capacidad mental del músico y solicitó que se concrete una evaluación interdisciplinaria en un plazo de 24 horas.

El segundo episodio es el choque ocurrido durante la madrugada de este martes en una estación de servicio Shell, ubicada en la intersección de las avenidas San Martín y Nicasio Oroño, en La Paternal.

El propio Queijeiro incorporó el hecho a la presentación judicial: “Recientemente, salió a bordo de un vehículo y ocasionó una colisión en una estación de servicio”. Y aclaró que no podía brindar mayores precisiones debido a que se trataba de una situación “sumamente reciente”.

La evaluación que todavía no se realizó

El expediente en el que se hizo la nueva presentación tramita en el fuero Civil y tiene por objeto determinar la capacidad jurídica de Álvarez. La semana pasada, el Juzgado Civil N°4 abrió la causa a prueba durante 30 días y dispuso una evaluación interdisciplinaria a cargo del Cuerpo Médico Forense.

De esta manera, con una orden en carácter de urgente, los especialistas debían determinar si Álvarez puede vivir solo, cumplir indicaciones terapéuticas, prestar consentimiento para tratamientos médicos o psiquiátricos, trasladarse por la vía pública, administrar dinero, trabajar y realizar actos cotidianos sin asistencia o si requiere algún tipo de apoyo.

Si los profesionales consideraban que no era necesaria una internación, debían indicar cuál era el tratamiento o dispositivo más adecuado para su situación.

Sin embargo, según informó ahora Queijeiro, esa evaluación todavía no se concretó. El abogado señaló que el oficio había sido enviado a la obra social SADAIC el 17 de septiembre pero que, de acuerdo con lo que le informaron, no se había realizado ninguna evaluación sobre la situación de salud de Álvarez.

Pity Álvarez chocó contra otro auto en una estación de servicio de La Paternal

Según la reconstrucción de los hechos, El músico circulaba en un Volkswagen Bora cuando realizó una maniobra e impactó contra un Peugeot 208 que estaba cargando combustible.

El episodio ocurrió en la avenida San Martín al 2400, en las inmediaciones del cruce con Nicasio Oroño y a pocas cuadras del Cementerio de la Chacarita. Según denunció el conductor del Peugeot, un joven de 24 años, se disponía a retirarse de la estación cuando el Bora realizó una mala maniobra y chocó contra su vehículo.

Como consecuencia del impacto, el Peugeot sufrió daños en ambas puertas y en la parte delantera del lado del acompañante. El conductor le pidió sus datos al hombre que estaba al volante y, según consta en la denuncia, descubrió que se trataba del cantante.

De acuerdo con el relato del damnificado, el músico se retiró del lugar sin entregar documentación personal ni los papeles correspondientes al vehículo. Luego, desde la comisaría, se consultó el dominio del Volkswagen Bora y se constató que estaba registrado a nombre de Cristian Gabriel Álvarez Congiú, nombre completo de Pity Álvarez.