L-Gante se negó a declarar ante la Justicia y permanecerá detenido

L-Gante fue arrestado el martes en su casa del country Banco Provincia por la DDI de Moreno-General Rodríguez de la Policía Bonaerense, y la propiedad también fue allanada en busca de armas.

Según testimonios en la causa, varios de los integrantes del grupo que acompaña al músico, La Mafilia, tuvieron un altercado con un grupo, entre los que había un empleado municipal vecino del barrio del músico, a la salida de la discoteca.

“En ese contexto, después del incidente, la Guardia Urbana de Protección Ciudadana del Municipio demoró a los amigos de L-Gante”, se detalló.

Según se expresó, cuando el cantante se enteró de lo sucedido con sus amigos, decidió ir por el empleado municipal vecino: “El músico tomó al empleado municipal, le apuntó con una pistola, lo obligó a subir a su coche y se los llevó”, describieron las fuentes lo que sucedió esa noche.

"Si no sueltan a mis amigos, no los suelto a ustedes", habría amenazado el trapero, de amplio éxito entre los jóvenes suburbanos.

image.png

Habló la mamá: “Le allanaron la casa como si fuera del peor narco"

Claudia Valenzuela se refirió a la detención del cantante a minutos de comenzar la declaración indagatoria y dijo que “si su hijo no fuese famoso, no estaría preso”.

“Yo no estaba en el domicilio al momento del allanamiento. Me rompieron todas las puertas. Se pasaron un montón de horas, un montón de efectivos policiales, con armas y escudos y no encontraron nada. Le allanaron la casa como si fuera el peor narco de toda la República Argentina”, se quejó Claudia ante los medios.

Asimismo, habló de su presencia antes de la indagatoria, pese a que Valenzuela está incomunicado y no puede tener contacto con nadie.

“No pedimos estar en la Fiscalía, pedimos estar frente al edificio y no nos dejaron. No lo pudimos ver”, agregó la mujer, en medio del importante cerco de seguridad policial que se montó en las inmediaciones de la sede judicial para la indagatoria al artista.

Claudia también recordó que su hijo está incomunicado y que el motivo para acercarse a la UFI Nº9 es para “mostrarle todo el apoyo” que el joven necesita.