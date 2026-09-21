Juan Bautista Mahiques destacó el procesamiento de los acusados por el atentado a la AMIA

El ministro de Justicia destacó el procesamiento de ocho acusados por el atentado a la AMIA y puso el foco en la aplicación de la ley de juicio en ausencia. Sostuvo que el mecanismo permitirá avanzar hacia un juicio oral contra los imputados que permanecen prófugos en el extranjero.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , destacó el procesamiento de ocho ciudadanos iraníes y libaneses por el atentado contra la AMIA y sostuvo que la resolución judicial representa un avance hacia un eventual juicio oral por el ataque de 1994.

“El procesamiento dictado por la Justicia Federal en la causa AMIA marca un hito en la lucha contra la impunidad” , publicó Mahiques este lunes en su cuenta de X, luego de que el juez federal Daniel Rafecas dictara una resolución de más de 600 páginas contra los acusados.

El ministro puso el foco en la aplicación de la ley 27.784, que incorporó el régimen de juicio en ausencia y permite avanzar en procesos penales contra personas que permanecen prófugas en el extranjero, siempre bajo las garantías procesales previstas por la normativa.

“Gracias a la ley de juicio en ausencia, hoy se procesó a 8 iraníes y libaneses como autores del atentado a la AMIA y pronto habrá en Argentina un juicio oral por estos hechos ”, sostuvo Mahiques.

El procesamiento dictado por la Justicia Federal en la causa AMIA marca un hito en la lucha contra la impunidad Gracias a la ley de juicio en ausencia, hoy se procesó a 8 iraníes y líbaneses como autores del atentado a la AMIA y pronto habrá en Argentina un juicio oral por…

El fallo de Rafecas procesó a cuatro exfuncionarios iraníes como autores mediatos: Alí Fallahijan, exministro de Inteligencia; Alí Velayati, exministro de Relaciones Exteriores; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria; y Ahmad Vahidi, excomandante de la Fuerza Al Quds.

También fueron procesados como cómplices necesarios Hadi Soleimanpour, exembajador de Irán en la Argentina; Mohsen Rabbani, exconsejero cultural de la Embajada iraní; y Ahmad Asghari, señalado como agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria. El octavo acusado es Salman Raouf Salman, también identificado como Samuel El Reda, a quien Rafecas atribuyó la coordinación de la etapa final del atentado y vinculó con Hezbollah.

Rafecas atribuyó distintos grados de responsabilidad y calificó el atentado como crimen de lesa humanidad y genocidio.

A cada uno de los ocho procesados el magistrado le impuso un embargo de u$s500 millones. La resolución establece además que el atentado, que provocó 85 muertes y 151 heridos, constituye un crimen de lesa humanidad y lo encuadra también en la figura de genocidio según el derecho internacional.

La decisión judicial se produjo mientras los acusados permanecen prófugos fuera de la Argentina. La utilización del juicio en ausencia permitió que el juez analizara la prueba reunida durante la investigación y resolviera la situación procesal de los imputados sin requerir su presencia física en el país.

Mahiques vinculó directamente ese mecanismo con la posibilidad de que la causa avance hacia una instancia de debate oral. “Un paso histórico en favor de las 85 víctimas, sus familias y toda la sociedad argentina”, sostuvo el ministro.

El procesamiento, sin embargo, todavía puede ser apelado por la Defensa Oficial. Si la decisión queda confirmada por las instancias superiores, el juzgado podrá avanzar con las siguientes etapas procesales hasta la eventual elevación de la causa a juicio oral y público bajo el régimen de juicio en ausencia.

El fallo de Rafecas también dispuso dar intervención a la Corte Suprema de Justicia ante la posible conexidad entre esta causa y la investigación por el atentado contra la Embajada de Israel de 1992, que tramita ante el máximo tribunal.