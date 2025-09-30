La escuela de los alumnos que entonaron cánticos antisemitas anunció medidas disciplinarias

El colegio publicó un segundo comunicado y responsabilizó a la compañía de viajes. Como parte de su plan, recibió a una serie de autoridades.

El colegio Humanos anunció la creación de talleres para trabajar con alumnos, familias y docentes.

La escuela de los alumnos que entonaron cánticos antisemitas durante un viaje de egresados anunció este martes las primeras medidas que tomará tras la viralización del video. En un comunicado, responsabilizó a la empresa de viajes .

El colegio Humanos , de la localidad bonaerense de Canning , publicó un segundo comunicado en el que responsabilizó a la compañía Baxtter, encargada de la organización del viaje, por los hechos ocurridos en Bariloche.

El comunicado remarca que “el viaje de egresados no es organizado por la Escuela Humanos” y sostiene que “ tanto la organización como cualquier situación derivada de ese viaje son ajenas a la responsabilidad de la escuela”.

La institución subrayó su compromiso con la inclusión social y la educación en valores democráticos, pero insistió en que el accionar que se observa en el video viral corresponde a un grupo de alumnos fuera de su órbita y bajo la supervisión de una compañía externa.

“Hemos mantenido una reunión con los alumnos involucrados a fin de analizar y esclarecer los hechos, y otra con sus familias, quienes de buena fe y con preocupación presentaron sus disculpas", detallaron.

Embed - Escuela Humanos on Instagram: "Nuestra palabra frente a los hechos recientes." View this post on Instagram A post shared by Escuela Humanos (@humanosescuela)

Como parte de su plan de acción ante el incidente, la institución recibió a la Inspectora, al jefe Regional y a la subdirectora de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP). “Compartimos información y definimos acciones a seguir en el marco institucional y dentro de la normativa vigente”, señalaron.

También informaron que se pusieron en contacto con la DAIA, principal organización representante de la comunidad judía en la Argentina, para impulsar instancias de capacitación y revisión de lo ocurrido. “El objetivo declarado es promover la convivencia, el respeto y la inclusión social, procurando que no se repitan conductas similares”, remarcaron.

Entre la serie de medidas que anunciaron, informaron que crearán talleres "diseñados para trabajar tanto con los estudiantes como con el resto del cuerpo docente y las familias". Estos tendrán el foco en la "prevención de discursos de odio y la comprensión del impacto social de las expresiones discriminatorias”.

“Entendemos que los discursos de odio, lamentablemente tan presentes en la actualidad, alimentan conductas que trascienden el ámbito escolar y atentan contra los valores que buscamos transmitir”, señala el comunicado que publicaron ayer.

Tras cánticos antisemitas, la Secretaría de Comercio imputó a la empresa de viajes de egresados Baxter

Luego de la difusión de un video en el que un grupo de adolescentes egresados y su coordinador de grupo pronunciaran cantos antisemitas, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía imputó a la empresa de viajes Baxter Argentina S.A. "por trato indigno y discriminatorio".

Según se desprende de distintos videos, estudiantes de la Escuela Humanos, alentados por el coordinador de la empresa Baxter, corearon consignas antisemitas contra alumnos del colegio ORT.

De esta manera, la empresa infringió presuntamente los artículos 5 y 8° bis de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor que dispone que todo proveedor deberá “garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios” y deberá “abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias”.