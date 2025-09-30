Atención jubilados y pensionados de ANSES: el beneficio al que podrán acceder en octubre 2025

Los beneficiarios tendrán rebajas especiales en compras de todos los días en las cadenas más importantes del país.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) lanzó un programa pensado para mejorar el bolsillo de quienes cobran las jubilaciones y pensiones . La propuesta intenta ser una ayuda en la economía familiar, ofreciendo rebajas en productos de consumo diario en los principales supermercados del país.

Gracias a esto, miles de beneficiarios van a poder comprar alimentos , artículos de limpieza y perfumería con descuentos que van del 10% al 20%. Además, los bancos Nación y Galicia ofrecen promociones adicionales para quienes cobran sus haberes desde ahí.

El programa de beneficios alcanza a más de 7 millones de jubilados y pensionados de todo el país . Su objetivo es darles más poder adquisitivo en medio de la suba de precios, pero sin costo fiscal extra para el Estado , ya que el esquema se sostiene a través de acuerdos con cadenas comerciales y entidades financieras.

Las rebajas incluyen un 10% en supermercados como Coto, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea, sin límite de reintegro en la mayoría de los casos. Además, en algunas de estas cadenas hay un 20% adicional en artículos de perfumería y limpieza.

En el caso de Carrefour y Día, los descuentos tienen topes de $35.000 y $2.000 por operación, respectivamente. Mientras que la cadena Josimar tiene un descuento del 15% sin tope en compras generales.

El plan también suma beneficios bancarios, ya que quienes cobren en Banco Nación reciben un reintegro extra del 5% con un límite de $20.000 al mes en compras abonadas con tarjeta de débito o crédito a través de BNA+ MODO. Por el otro lado, quienes cobren en Banco Galicia acceden hasta a un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en supermercados, más un beneficio adicional en farmacias y ópticas.

Cómo acceder al descuento en supermercados de ANSES para jubilados y pensionados

El acceso a este programa es muy fácil, ya que los jubilados y pensionados solo deben abonar sus compras con la tarjeta de débito con la que cobran sus haberes en ANSES. El descuento se aplica de forma directa al momento de la transacción o como reintegro según el banco.

En el caso de Banco Nación, el reintegro se acredita automáticamente en la cuenta, mientras que en Banco Galicia se activa al pagar con las tarjetas de la entidad. Ambos bancos, además, ofrecen cuentas remuneradas que generan intereses diarios sobre el saldo disponible, con tasas superiores al 30% anual.

Octubre empieza con un gran beneficio para aliviar el gasto diario y aprovechar promociones en más de 7.000 comercios adheridos en todo el país.