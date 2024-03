La excelente noticia de ANSES para beneficiarios de AUH y AUE

A pesar que las fechas de pago aún no fueron confirmadas oficialmente, se anticipa que los beneficiarios del bono de AUH y AUE recibirán los primeros pagos durante la presente semana. Según fuentes de la entidad, los pagos suelen realizarse entre el 10 y el 15 de cada mes.

Aquellas personas que reciben ingresos por trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado, monotributo y régimen de autónomos, excepto monotributo social, no podrán acceder al bono de ANSES. También quedan excluidos quienes reciben subsidios o prestaciones monetarias no reintegrables con fines de empleo y/o capacitación otorgadas por el Estado nacional, así como jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo.