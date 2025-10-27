El cometa 31/ATLAS tendría una "cola extraterrestre", según científicos de Harvard







Luego de la difusión de este descubrimiento, una ola de usuarios en redes sociales vieron viable la posibilidad de que existan “cuerpos extraterrestres”.

Hasta el momento, no hay evidencia científica que respalde estas teorías. Sin embargo, las palabras de los científicos dejaron más dudas que certezas en toda la comunidad.

Hay novedades del cometa 3I/ATLAS, según un alerta de la NASA. Desde la agencia espacial se activó un protocolo de defensa planetaria por este fenómeno, el cual es monitoreado por la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN). Debido a esto, científicos de la Universidad de Harvard confirmaron que la cola de este cuerpo celeste corresponde a la de “un extraterrestre”, lo que abrió millones de teorías.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“La hipótesis en cuestión es que el cometa 31/ATLAS es un artefacto tecnológico y, además, posee inteligencia activa. Si es así, se deducen dos posibilidades”, expresaron los científicos llamados Adam Hibberd y Adam Crowl, pertenecientes a Harvard. Sin embargo, agregaron: “Sus intenciones son enteramente benignas y segundo que son malignas”.

Luego de estos comentarios y la relación del cometa a "la vida terrestre", una ola de usuarios en redes sociales vieron viable la posibilidad que existan “cuerpos extraterrestres” que podrían estar próximos a estrellarse con Marte o rodear la Tierra.

Hasta el momento, no hay evidencia científica que respalde estas teorías, el mensaje de los científicos dejaron más dudas que certezas en toda la comunidad. Por ello, la NASA programó un ejercicio de entrenamiento especial que se extenderá desde el 27 de noviembre de este año hasta el 27 de enero de 2026, tras el aviso técnico emitido el martes a través del boletín MPEC (2025-U142) del Minor Planet Center de Harvard.

La NASA activa herramientas de defensa ante el cometa 31/ATLAS La NASA activó el protocolo de defensa planetaria tras vislumbrar un comportamiento "inexplicable" en el cometa 31/ATLAS, detectado por la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN) por primera vez.

La agencia espacial expresó que, “los cuerpos cometarios son características extendidas que pueden sistemáticamente extraer las mediciones de su centroide de su pico de brillo central". Personal de la IAWN sostuvo que el cometa está presentando "desafíos únicos" para predecir su trayectoria. “Como preparación para la campaña, se realizará un taller sobre técnicas para medir correctamente la astrometría de cometas” , afirmaron desde el Minor Planet Center de Harvard, organización que opera bajo la Unión Astronómica Internacional (UAI) que también está financiada por la NASA.

Temas Harvard

Científicos

NASA