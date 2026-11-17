Así lo expresaron datos oficiales del gobierno del Congo, contando desde el 15 de mayo. Organizaciones denuncian que la ayuda y recursos enviados no llegan a los focos de contagio.

Según datos del gobierno congoleño, más de 11.000 personas se contagiaron y más de 5.500 fallecieron desde que se declaró la pandemia el 15 de mayo.

El brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo se está propagando y matando a un ritmo sin precedentes, según últimas estimaciones, a seis meses de que se declarara por primera vez en 2026. Los casos ya son al menos 11.000 mientras siguen en aumento a pesar de la ayuda enviada.

El brote, causado por la rara especie Bundibugyo del virus , es ya el segundo más grande registrado a nivel mundial. Según datos del gobierno congoleño, citados por Reuters, más de 11.000 personas se contagiaron y más de 5.500 fallecieron desde que se declaró la pandemia el 15 de mayo.

El brote se está propagando más rápido que cualquier otro registrado anteriormente, lo que alarma a los funcionarios de salud pública. Los datos oficiales muestran que los contagios y las muertes están aumentando al doble de la tasa observada durante los primeros seis meses del brote en África Occidental entre 2014 y 2016, el mayor registrado hasta la fecha.

En ese brote, más de 28.600 personas se infectaron y más de 11.000 murieron , principalmente en Guinea, Liberia y Sierra Leona , según la Organización Mundial de la Salud (OMS) .

Este es el decimoséptimo brote de ébola en el Congo y ya supera con creces el brote de 2018-2020, que hasta entonces había sido el mayor registrado en la nación centroafricana. Aquel brote terminó con 3.481 casos y 2.299 muertes.

El brote, causado por la rara especie Bundibugyo del virus, es ya el segundo más grande registrado a nivel mundial.

Altos funcionarios de la ONU afirmaron que la inseguridad es un obstáculo importante para contener el brote, ya que los trabajadores sanitarios, los vehículos y los equipos de vigilancia son objeto de ataques.

Por otro lado, la organización Médicos Sin Fronteras aseguró que los recursos y suministros vitales aún no están llegando a los focos de contagio fuera del epicentro original en la provincia de Ituri.

la organización Médicos Sin Fronteras aseguró que los recursos y suministros vitales aún no están llegando a los focos de contagio. AFP

Moderna inició su primer ensayo en humanos para la vacuna contra el ébola

El laboratorio Moderna anunció en agosto que inició su primer ensayo en humanos para lanzar la vacuna contra el virus del Ébola de Bundibugyo, una cepa que causó la muerte de más de 1.650 personas y para la que aún no se cuenta con inmunización autorizada. La prueba se llevaría a cabo en tres centros de Canadá.

Health Canada autorizó el estudio en fase inicial y los primeros voluntarios ya recibieron la vacuna, denominada mRNA-1469, cuya tecnología es la misma que la de la inmunización contra el Coronavirus de Moderna. El ensayo se propuso reclutar a unos 80 adultos sanos para comprobar si la inyección es segura y desencadena una respuesta inmune.

La iniciativa forma parte de una colaboración con la Coalición para las Innovaciones en Preparación ante Epidemias (Cepi), que se comprometió con el desembolso de hasta u$s50 millones para ayudar a financiar las primeras fases de ensayo y la fabricación de la vacuna.