"Garfield" llega a Paramount+ con una nueva serie animada + Agregar ámbito en









La serie se estrenará a nivel mundial el viernes 11 de diciembre, con todos los episodios de su primera temporada disponibles desde el día de su lanzamiento.

El entrañable personaje vuelve a la televisión.

Paramount+ anunció que la nueva serie animada original en 2D, Garfield, se estrenará a nivel mundial el viernes 11 de diciembre, con todos los episodios de su primera temporada disponibles desde el día de su lanzamiento. Además, ya se pueden ver el tráiler oficial y las primeras imágenes de la serie.

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La serie es una producción de Nickelodeon Animation Studios, con Dave H. Johnson (Middlemost Post) y John Trabbic III (Bob Esponja, Middlemost Post) como productores ejecutivos. La música de la serie está a cargo de los compositores Adrian Younge y Ali Shaheed Muhammad (A Tribe Called Quest).

De qué trata la nueva serie animada de Garfield En esta nueva versión de un clásico entrañable, la serie presenta a Garfield y Jon Arbuckle viviendo en la gran ciudad, rodeados de un colorido grupo de personajes conocidos y caras nuevas bastante peculiares. Inspirada en la icónica tira cómica de Jim Davis, la serie lleva el característico sarcasmo, egoísmo y descarado gusto por la pereza de Garfield a un mundo que simplemente no lo deja en paz. Ya sea buscando su próxima comida, evitando cualquier responsabilidad o transformando un día cualquiera en una aventura completamente disparatada , Garfield vive bajo sus propias reglas. Con mucho humor ingenioso, situaciones fuera de lo común y, por supuesto, una buena dosis de lasaña, esta es la versión más auténtica de Garfield. ¡Este es su mundo y los demás simplemente vivimos en él!

Garfield cuenta con la voz del actor, comediante y conductor de podcast ganador del premio Emmy, Lamorne Morris (New Girl, Fargo, Spider-Noir). El elenco recurrente de voces también incluye a Joe Brogie como «Jon Arbuckle»; Dave H. Johnson como «Odie»; Alex Cazares como «Nermal»; Michelle Ortiz como «Arlene»; Molly Bernard como «Liz»; Salli Saffioti como «Jo/Mamá»; John Trabbic III como «Floyd»; Greg Beharrell como «Paulie»; Grey DeLisle como «Mamá/Abuela»; John DiMaggio como «Victor»; Major Attaway como «Dhonathan»; Sean Giambrone como «Josh», y Brent Mukai como «Roland».

Con más de 200 millones de lectores diarios de sus tiras cómicas y millones de seguidores en redes sociales, la marca Garfield mantiene una enorme presencia internacional que, a lo largo de más de 47 años, conquistó a múltiples generaciones.

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