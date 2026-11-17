El púgil irlandés sufrió una grave lesión cerebral durante un combate ante Gary Cully, el 1 de agosto, y permaneció internado desde entonces. Había sido operado de urgencia y su estado se agravó en los últimos días por una infección. Su rival le dedicó una emotiva despedida.

El boxeador iirlandés Lee Reeves murió a los 31 años después de pasar tres meses en coma inducido por las graves lesiones que sufrió durante un combate disputado en agosto.

El mundo del boxeo atraviesa horas de profundo dolor. El irlandés Lee Reeves murió a los 31 años, después de permanecer más de tres meses en coma inducido como consecuencia de las graves lesiones cerebrales que sufrió durante un combate disputado el pasado 1 de agosto en Dublín. La noticia fue confirmada este martes por su promotora, Queensberry Promotions.

El dramático episodio ocurrió en el 3Arena de Dublín, cuando Reeves se enfrentó a su compatriota Gary Cully por el título vacante del peso superligero celta de la Junta de Boxeo de Irlanda (BUI). La pelea llegó hasta el décimo y último asalto, cuando Cully consiguió imponerse por nocaut.

Reeves cayó dos veces durante ese round y terminó inconsciente sobre la lona. La gravedad de su situación obligó a los médicos a intervenir de inmediato: fue retirado del cuadrilátero en camilla y trasladado de urgencia a un hospital, donde debió someterse a una operación por una grave lesión cerebral.

Los profesionales decidieron inducirlo a un coma para intentar estabilizar su cuadro clínico. Desde entonces permaneció internado y luchó durante meses por su recuperación. Aunque llegó a presentar algunas señales de mejoría, su situación volvió a complicarse durante el último fin de semana, cuando contrajo una infección que agravó su estado de salud.

Finalmente, murió el lunes en el University Hospital Limerick, acompañado por sus familiares. El mes anterior había sido trasladado desde Dublín a ese centro médico para permanecer más cerca de sus seres queridos.

El boxeo, de luto: los mensajes de despedida

La muerte de Reeves generó una profunda conmoción en el ambiente del boxeo. Queensberry Promotions, la empresa que confirmó el fallecimiento, expresó su tristeza a través de un comunicado.

"Estamos consternados por el fallecimiento de Lee Reeves. Era un boxeador de inmenso talento, además de un verdadero ejemplo a seguir y una inspiración para su comunidad", señaló la promotora.

Frank Warren, director de la compañía, también le dedicó unas palabras: "Esta es una noticia desgarradora. Lee era un joven excelente y un orgullo para este deporte. Lo echaremos mucho de menos, y mis pensamientos y oraciones están con su familia y todos los que lo amaron".

Uno de los mensajes más conmovedores fue el de Gary Cully, precisamente el boxeador con quien compartió el último combate. Ambos se conocían desde hacía años, cuando coincidían en los campeonatos nacionales, y habían compartido entrenamientos en Dublín.

BOXING WORLD IN MOURNING: Irish Boxer Lee Reeves Dies at 31, Three Months After Suffering Brain Injury in the RingIrish boxer Lee Reeves, popularly known as "El Champo", has died aged 31 after spending more than three months battling a critical brain injury sustained during a fight in Dublin.Reeves suffered the injury on August 1, 2026, when he faced fellow Irishman Gary Cully for the vacant BUI Celtic super-lightweight title at the 3Arena.He was knocked down twice before the fight was stopped in the 10th and final round.He subsequently lost consciousness in the ring, was stretchered out and rushed to Beaumont Hospital, where he underwent emergency brain surgery before being placed in a medically induced coma.Sadly, he developed an infection over the weekend and passed away on Monday, November 16, surrounded by loved ones. — Global Brief (@globalbrief_now) November 17, 2026

"Compartimos el ring en agosto, pero llevamos saliendo desde hace años", escribió Cully en Instagram. También recordó cuando observaba sus peleas durante las competencias nacionales y destacaba tanto su talento como su particular vestimenta.

"Qué gran persona y qué caballero. Siempre hubo mucho cariño entre nosotros, campeón. No puedo creer que esté escribiendo esto, pero descansa en paz, hermano", concluyó.

Quién era Lee Reeves: una carrera deportiva y un compromiso social

Reeves había comenzado su carrera profesional en noviembre de 2018 y construido un registro de 16 victorias y dos derrotas, con 11 triunfos por nocaut. Antes de dar el salto al profesionalismo, había sido cinco veces campeón nacional amateur.

El boxeador, nacido en Limerick, Irlanda, también había servido en el Ejército de su país, donde formó parte del 12.º Batallón con base en su ciudad natal. Además, alcanzó notoriedad entre el público británico por su participación en la edición 2023 del reality show Survivor, de la BBC.

Sin embargo, su historia trascendía ampliamente los resultados deportivos. Reeves estaba profundamente comprometido con las campañas de prevención del suicidio y la promoción de la salud mental. Se había convertido en embajador y voluntario de Limerick Treaty Suicide Prevention, una organización dedicada a esa causa, después de perder a su madre por suicidio.

También trabajaba para generar conciencia sobre la salud mental de los jóvenes y respaldaba distintas iniciativas comunitarias.

Catherine Slattery, concejala de Limerick y amiga de la familia, destacó esa faceta del deportista: "Lee no solo fue un boxeador que destacó en su carrera, sino también un defensor de la salud mental que puso de relieve la importancia de esta problemática y cómo puede afectar a los jóvenes".

Además, recordó el orgullo que sentía por su ciudad y el vínculo con sus seres queridos. "Lee amaba a su familia, estaba muy orgulloso de su padre, Tony, y adoraba a sus hermanas, sobrinas y sobrinos, quienes a su vez lo adoraban a él", expresó.

Jonathan O’Brien, exboxeador, entrenador y amigo de Reeves, había seguido de cerca su evolución médica y organizado una campaña de recaudación para contribuir con los gastos de su internación. Tras conocerse la noticia, publicó una fotografía junto al púgil y le dedicó una emotiva despedida: "Luchaste con todas tus fuerzas hasta el final. Te queremos mucho".

Su hermana Jessie también expresó su dolor en las redes sociales: "Nos vemos al otro lado, hermano. No tengo palabras para esto. Te quiero infinitamente".

La organización Limerick Treaty Suicide Prevention, de la que Reeves era embajador, se sumó a los homenajes con un mensaje breve: "Descansa en paz, Lee Reeves, nuestro embajador".

Su muerte vuelve a poner en primer plano los riesgos que implica el boxeo profesional y deja una profunda tristeza en Irlanda, donde será recordado no solamente por su trayectoria sobre el ring, sino también por su compromiso con la comunidad y la salud mental.