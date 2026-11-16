Susto en Perú: un objeto impactó en el rostro del papa León XIV durante su despedida + Agregar ámbito en









El episodio ocurrió durante su despedida de Lima. Las imágenes muestran la reacción del pontífice tras el impacto, aunque continuó saludando al público y no se informó oficialmente si sufrió alguna lesión.

Le arrojaron un objeto al papa León XIV y lo alcanzó en pleno recorrido por Perú. SIlvia Izquierdo

El papa León XIV fue alcanzado por un objeto mientras recorría en el papamóvil la Base Aérea Las Palmas, en Lima, Perú. El episodio quedó registrado en imágenes, en las que se observa al pontífice llevarse la mano al rostro luego del impacto y continuar con su recorrido sin detenerse. Según las primeras versiones, el objeto habría sido un rosario arrojado por uno de los fieles que se acercaron para verlo.

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El incidente ocurrió durante una multitudinaria convocatoria que acompañó la última misa del Papa en territorio peruano. De acuerdo con las imágenes difundidas por medios locales, León XIV reaccionó al golpe, pero siguió saludando a las personas que se encontraban en el lugar.

Hasta el momento, no hubo información oficial sobre posibles lesiones. Sin embargo, poco después del episodio, el pontífice volvió a acercarse a los presentes e incluso recibió en brazos a un bebé que le alcanzaron desde el público.

León XIV cerró su gira sudamericana con una misa multitudinaria en Perú La visita a la base aérea marcó el cierre de su recorrido por Perú y el final de una gira sudamericana de 12 días que también incluyó Uruguay y Argentina. Durante su estadía, el Papa visitó distintos puntos del país y mantuvo encuentros con comunidades locales.

Antes de la misa multitudinaria, León XIV había pasado por un hogar de adultos mayores en la localidad de Callao, donde llamó la atención sobre las situaciones de abandono y maltrato que atraviesan muchas personas de edad avanzada.

Durante su despedida, el pontífice también expresó su afecto por el pueblo peruano y dejó un mensaje de continuidad para los fieles. “Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo”, afirmó ante los asistentes, al recordar el vínculo que mantiene con el país, donde vivió durante casi 20 años. León XIV finalizó su gira por Sudamérica con una multitudinaria misa en Perú y un mensaje de afecto al pueblo que lo recibió durante casi 20 años. La celebración reunió, según cifras difundidas por el Vaticano, a aproximadamente 1,5 millones de personas. Pese al episodio ocurrido durante su traslado, las actividades previstas continuaron con normalidad.