La insólita lista de pedidos de una propietaria a una inquilina que se volvió viral: "Por el Feng Shui"

Flor, la inquilina afectada, publicó en su cuenta de X (anteriormente Twitter) una captura de pantalla en la que se podían ver todas las reglas impuestas por la propietaria. "Las reglas del departamento en el que nos estamos quedando (no es una broma)", escribió Flor en su posteo, que rápidamente se viralizó, alcanzando a más de seis millones de personas.

Entre las restricciones más llamativas se incluían: "No usar vasos de colores (plástico), cacerolas, pala (se permite el uso de la escoba), tijeras y no objetos de color violeta en la casa (por cuestiones de Feng Shui). Además, solo se puede encender la luz 10 veces por día para preservar las teclas de luz".

Luego de ver el impacto de su publicación, Flor agregó un comentario aclarando que todos los elementos prohibidos estaban en el departamento . "No aclaré, pero todo lo que dice que no se puede usar está disponible… hay un cajón con sartenes y cacerolas. También están la pala y la escoba. Los vasos de colores son los de la foto y, por supuesto, los estamos usando", explicó en tono irónico.

Como si fuera poco, otra de las cláusulas advertía: "No trabar la puerta por dentro, ya que se bloqueará la entrada incluso con el código". Flor cuestionó esta regla en su publicación: "A la mañana mandaron esto... ¿No tenemos que cerrar la puerta para que la abran desde afuera?".

El insólito reglamento despertó múltiples reacciones en la red social, donde varios usuarios expresaron su incredulidad y otros decidieron tomárselo con humor. Entre los comentarios destacados se leían: "No te quedes ahí, es simple y si no tenían las reglas publicadas de antemano, pues ni te preocupes", "Lo de la luz es fácil. Encendela y dejala encendida todo el día. Solo usas el botón dos veces" y "Me los imagino cenando a oscuras porque ya usaron las teclas de la luz 10 veces KJSJSJA".

El posteo de Flor no solo generó risas, sino también reflexiones sobre las condiciones y reglas inusuales que algunas personas imponen en alquileres temporales. Sin duda, esta lista quedará en la memoria de todos los que la leyeron.