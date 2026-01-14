Santa Cruz: un aumento salarial escala la guerra entre el gobernador Claudio Vidal y el Tribunal Superior de Justicia

Los jueces que se integran el cuerpo suscribieron un incremento que llevaría el salario de algunos hasta $24.000.000. El mandatario calificó el hecho de "burla" y "falta de respeto".

La guerra entre el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal , y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia sumó un nuevo capítulo esta semana, cuando el mandatario denunció que los jueces que integran el cuerpo se aumentaron el salario a $24.000.000, hecho al que consideró como una "burla" y una "falta de respeto".

A través de sus redes sociales, Vidal se expresó públicamente en contra del incremento en el sueldo de los supremos, con un un duro mensaje. "$24.000.000: eso es lo que se autoaumentan en el Tribunal Superior de Justicia. Un acto de burla y una falta de respeto a la sociedad de Santa Cruz", dijo.

Acto seguido, acusó a los jueces de ser "30 años cómplices del saqueo" y afirmó que hoy están "atrincherados en privilegios". "Eso no es Justicia. Es encubrimiento del pasado y bloqueo del futuro", concluyó el patagónico.

El mandatario no fue el único que puso el grito en el cielo por la situación. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Santa Cruz, repudiaron "enérgicamente el salariazo autootorgado por la cúpula del Poder Judicial de Santa Cruz, que alcanza un incremento acumulado cercano al 50%% anual, producto de aumentos mensuales del 4 % entre enero y julio y del 3 % entre agosto y diciembre".

"No se trata de una decisión del Ejecutivo ni de una negociación colectiva, los jueces se aumentaron el sueldo a sí mismos, sin control, sin debate público y de espaldas a la realidad social de la provincia", protestó el gremio.

Indicó, a la vez, que "este aumentazo debería darles vergüenza" y recordó que "mientras las y los trabajadores Ssntacruceños atravesamos momentos sociales y económicos de absoluta vulnerabilidad, la cúpula judicial se auto-concede en pleno enero un aumento anual, se concede privilegios y consolida una casta judicial completamente desconectada de la vida real del pueblo santacruceño".

"La falta de sensibilidad social es absoluta. Estos son los verdaderos privilegiados de Santa Cruz de las últimas décadas, un poder que se protege a sí mismo, se auto-financia y se auto-beneficia, mientras el resto de la sociedad ajusta, se endeuda y pierde poder adquisitivo", denunció ATE.

Por último, le exigió al Ministerio de Economía y al Poder Ejecutivo Provincial que no autoricen ni ejecuten las partidas presupuestarias destinadas a financiar este salariazo judicial.

"ATE va a seguir denunciando estas injusticias y defendiendo, sin concesiones, el salario y los derechos de quienes sostienen el Estado todos los días. Instamos a todos los que sectores a repudiar este acto obsceno y no ser cómplices de la casta judicial", finaliza el comunicado.

El aumento se oficializó el pasado 30 de diciembre mediante una resolución que lleva la firma de Reneé Fernández, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña y Fernando Basanta, cuatro de los cinco jueces que integran el tribunal. Daniel Mariani, el quinto magistrado, no suscribió el incremento.

Así las cosas, el TSJ recibirá subas acumulativas del 4% entre enero y julio de este año. Luego, percibirá un 3% acumulativo entre agosto y octubre, lo que llevaría a que algunos de ellos ganen cerca de $24.000.000.

La guerra entre Claudio Vidal y el Tribunal Superior de Justicia

La situación se enmarca en una guerra abierta entre el máximo Tribunal provincial y el gobernador Claudio Vidal, quien acusa al kirchnerismo de estar enquistado en el corazón de la Justicia local.

A mediados de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia dejó sin efecto una ley aprobada por la Legislatura que ampliaba de cinco a nueve los integrantes de ese cuerpo bajo el argumento de que el mandatario quiere tener el control del TSJ.

Previamente, en septiembre, el gobernador había denunciado la ejecución de un "golpe judicial" en su contra "operado por los Kirchner, madre e hijo". "La justicia cooptada viola la Constitución e impide una vez más la aplicación de una ley votada por el poder legislativo durante esta gestión de gobierno. ¿Cuál es el límite CFK? ¿Cuál es el límite Máximo? ¿Son capaces de hacer llegar a Santa Cruz a la intervención federal?", disparó en redes sociales.

En concreto, apuntó contra Fernando Basanta, integrante del TSJ, y el juez Marcelo Bersanelli, quien admitió un amparo de un gremio judicial para frenar la ampliación del máximo Tribunal de Santa Cruz.