La Cámara de Apelaciones de la ciudad de Pergamino condenó a un médico por daños derivados en una intervención médica en 2019. Debido a esto, el tribunal ordenó el pago de más de 15 millones de pesos en el marco de incapacidad y gastos, además de elevar a cinco millones la suma asignada por daño moral.
La Justicia falló a favor de un paciente por mala praxis y recibirá $15 millones
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial local resolvió confirmar la condena contra un médico por daños derivados en 2019.
El paciente había consultado en marzo de 2019 por dolores persistentes en la zona ciática, quien arrastraba molestias desde 2017 y había recibido un diagnóstico de síndrome piriforme con compromiso radicular lumbar leve. El cuadro fue ratificado por el médico, quien prescribió medicamentos y propuso un tratamiento de infiltración. La víctima denunció que nunca fue advertido sobre los riesgos de la práctica y que tampoco firmó un consentimiento informado.
Durante ese tiempo, el paciente experimentó de forma repentina una parálisis en el pie derecho y parte de la pierna, síntomas que se mantuvieron pese a las terapias posteriores, las cuales lo llevaron a un estado depresivo.
El fallo
El fallo de primera instancia consideró que existió una omisión en el cumplimiento del deber de informar, lo que vulneró el derecho del paciente a decidir sobre su salud. Según el juzgado, esto habilitó la condena tanto al profesional como a la aseguradora en los términos de la póliza vigente.
La cuantía de la indemnización incluyó 15.016.562,05 pesos por incapacidad sobreviniente y gastos, monto calculado en función de un porcentaje de incapacidad fijado por los peritos y el salario mínimo vital y móvil. Sin embargo, ambas partes apelaron. El paciente reclamó una valoración mayor de su incapacidad y un reconocimiento más alto del daño moral, mientras que la defensa del médico sostuvo que no existía nexo causal entre su accionar y los daños.
Por lo que, la Cámara revisó los argumentos y ratificó que la omisión de obtener el consentimiento informado resultó determinante. Los peritos consignaron que el paciente presentaba una lesión severa en el nervio ciático poplíteo externo, con secuelas motoras y sensitivas permanentes.
Por otra parte, el tribunal consideró que la indemnización por daño moral debía elevarse a cinco millones de pesos, ya que la falta de consentimiento informado no solo vulneró un deber profesional, sino que también afectó el derecho del paciente a decidir sobre su cuerpo y asumir riesgos de manera consciente.
