La madre de Agostina Jalabert habló tras la llegada de Juan Manuel Reverter al país: "Esto es un avance"

El acusado por el femicidio quedó detenido en Ezeiza y deberá afrontar un proceso de extradición para ser enviado a México.

Juan Manuel Reverter fue deportado de Estados Unidos por su situación migratoria irregular y quedó detenido en Ezeiza.

La madre de Agostina Jalabert, la modelo argentina asesinada en 2023 en Playa del Carmen, se refirió a la llegada de Juan Manuel Reverter a la Argentina y consideró que su detención representa un paso adelante en el reclamo de justicia que la familia mantiene desde hace tres años y ocho meses: “Esto es un avance”, afirmó.

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En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, la mujer expresó el dolor que atraviesa desde el femicidio de su hija y cuestionó que el acusado y su entorno nunca se hayan acercado para dar explicaciones. También agradeció el acompañamiento de los medios de comunicación durante la búsqueda de justicia.

“Agostina está en nuestra cabeza 24 por 7. La extrañamos, la queremos ver y no podemos creer lo que este tipo le hizo”, manifestó al recordar a la joven.

Durante la entrevista, la mujer también apuntó contra la actitud de Reverter y su entorno durante estos años: “El que es inocente grita su inocencia”, sostuvo, al expresar su malestar por la falta de explicaciones del acusado.

La familia de Agostina sostiene el reclamo de justicia desde hace tres años y ocho meses.

La madre de la modelo aclaró, sin embargo, que la instancia judicial que deberá atravesar Reverter en la Argentina no definirá su responsabilidad en el crimen . Se trata de un procedimiento de extradición, mientras que el eventual juicio por el femicidio deberá desarrollarse en México.

“Esto es un avance. Este es un juicio de extradición acá, no se lo va a juzgar si es culpable o inocente; eso se va a hacer en México”, explicó.

Sobre los próximos pasos, reconoció que todavía desconoce cuánto tiempo puede demorar el trámite. En ese sentido, señaló que sus abogadas estarán a cargo de acompañar el proceso judicial que se inició tras la llegada del acusado al país.

México reclama la extradición de Reverter por el femicidio de Agostina Jalabert, ocurrido en Playa del Carmen en 2023. Candela Jalabert (Facebook)

Por qué Juan Manuel Reverter quedó detenido en la Argentina

Reverter, de 38 años, permanece detenido en Ezeiza luego de arribar desde Miami en un vuelo escoltado y ser entregado a las autoridades argentinas. El hombre fue deportado por Estados Unidos debido a su situación migratoria irregular.

En paralelo, México reclama su extradición por el femicidio de Agostina Jalabert, ocurrido en 2023 en Playa del Carmen. La causa quedó bajo la órbita de la Justicia federal de Lomas de Zamora y continúa vigente una circular roja de Interpol.

La detención en territorio argentino abre ahora una etapa judicial vinculada con el pedido de extradición. Una vez resuelto ese procedimiento, será la Justicia mexicana la encargada de avanzar con el proceso por el crimen de la modelo.

El agradecimiento a la prensa por el reclamo de justicia

Hacia el final de la entrevista, la madre de Agostina destacó el papel de los medios de comunicación durante los años de reclamo y visibilización del caso. Para la familia, la difusión pública fue una herramienta importante para mantener presente el femicidio y exigir respuestas.

“La prensa fue muy importante en el proceso este de pedir justicia por Agostina”, sostuvo.

La mujer expresó además su expectativa de que Reverter sea extraditado a México, donde deberá responder ante la Justicia por el crimen. Mientras tanto, la familia continúa a la espera de que avance el procedimiento judicial que permita acercarse a esa instancia.