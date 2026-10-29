Qué reveló la autopsia de Nancy Godoy, la maestra asesinada en Corrientes

La docente rural tenía 52 años y su cuerpo fue encontrado tras semanas de búsqueda en Esquina. Hay cuatro imputados por el crimen y la Justicia no descarta que haya sufrido un ataque sexual.

La autopsia preliminar de Nancy Estela Godoy , la docente rural de 52 años hallada muerta en una zona de bañados de Esquina, Corrientes, confirmó que sufrió múltiples heridas cortantes y punzantes , algunas de ellas producidas cuando todavía estaba con vida. Según informó el Ministerio Público Fiscal, las lesiones estaban distribuidas en distintas partes del cuerpo, entre ellas la cara, el cuello, las piernas y el abdomen.

Al dar a conocer los primeros resultados del examen forense, el periodista Rodrigo Alegre explicó: “El cuerpo de Nancy tenía heridas de arma blanca, heridas de cortes y de puñaladas” . También señaló que la víctima presentaba lesiones en las manos que podrían indicar que intentó defenderse del ataque.

“ A primera vista Nancy tenía en las manos por lo menos heridas cortantes, lo que se cree que se pudo haber defendido ”, agregó Alegre durante la cobertura. Los resultados son preliminares y todavía resta conocer el informe forense completo, que permitirá precisar otros aspectos de la mecánica del crimen.

Uno de los datos más relevantes que surgieron de la cobertura es la posibilidad de que el asesinato no haya sido cometido por una sola persona . Al referirse a la información obtenida tras hablar con los investigadores, Alegre sostuvo: “Es imposible, de lo que vieron y de la escena con la que se encontraron, la cuestión de la autoría de una sola persona” . Esa apreciación corresponde a lo informado por el periodista y deberá ser evaluada en el marco de la investigación judicial.

Por otra parte, los peritos evitaron confirmar si la docente sufrió un abuso sexual antes de morir. “ Pregunté si hubo abuso y no me lo quisieron decir. Querían hablar primero con la familia ”, contó Alegre. La fiscalía ya había señalado que esa posibilidad forma parte de las hipótesis investigadas, aunque todavía no existe una conclusión definitiva sobre ese punto.

Hay cuatro personas imputadas; la Justicia no descarta un posible ataque sexual previo.

La causa tiene cinco detenidos. Ireneo Antonio Zarza, capataz de la estancia El Curupí, es el principal sospechoso y está acusado como presunto autor del femicidio. También permanecen imputados FelipeDionisioSandoval, Sergio Nahuel Rojas y Rosa Leguizamón, mientras que Ernesto Ezequiel Bordón está acusado de falso testimonio.

La búsqueda de Nancy Godoy y las pruebas recolectadas

El cuerpo de la docente fue encontrado el miércoles en un potrero de la zona del paraje El Malezal, en Esquina, después de varios días de búsqueda. Godoy trabajaba como suplente en la Escuela Rural N.º 626, ubicada en un sector de difícil acceso. Dos policías localizaron sus restos durante un rastrillaje a caballo, a unos 15 kilómetros del establecimiento educativo.

Junto al cuerpo, los investigadores encontraron un bolso con pertenencias de la víctima y su teléfono celular, un elemento que podría aportar información sobre sus últimas comunicaciones y movimientos. El dispositivo será analizado para determinar si contiene datos relevantes para reconstruir lo ocurrido antes de su desaparición.

La búsqueda había comenzado formalmente el 15 de octubre, luego de que uno de sus hijos denunciara la desaparición. La última comunicación conocida con su familia databa del 7 de octubre. Ahora, los investigadores intentan establecer cuándo murió, si el lugar donde fue encontrada coincide con el escenario del ataque y qué participación tuvo cada uno de los acusados.

Los resultados definitivos de las pericias serán centrales para determinar las circunstancias del crimen y corroborar las hipótesis que se encuentran bajo investigación.