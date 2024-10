La mayoría de los millenials confesó que "hace otra cosas" en su horario de home office

La encuesta arrojó que el 92% de todos los encuestados admitieron hacer algo que no era trabajo durante su tiempo de home office . Sin embargo, hubo una generación que destacó sobre todas las demás: los millennials (nacidos entre 1981 y 1996).

La encuesta llevada a cabo por la empresa Talker Research reveló que los millennials fueron la generación que más admitió realizar otras tareas durante su horario laboral, el 55% confesó mirar televisión durante las horas de trabajo. Pero eso no es todo: también hay quienes cocinan (57%), hacen las tareas del hogar (45%) e incluso se echan una siesta (39%).

Trabajo millennials.jpg El 55% admitió ver televisión en horario laboral.

La generación Z (nacidos entre 1997 y 2012) fue la más propensa a decir que no hacía ninguna de las actividades no relacionadas con el trabajo que se destacaron en la encuesta, y el 13% por ciento seleccionó "ninguna de las anteriores".

No todo es recuperar el sueño. Casi un tercio de los millennials admitieron que mientras trabajan compran en línea. A pesar del ocio, un 34% dijo que hace malabarismos con el cuidado de los niños junto con su trabajo.

Esta flexibilidad es, para muchas empresas, algo positivo. Dima Eremin, CEO de BluedotHQ, un servicio de toma de notas de Google Meet impulsado por IA, lo ve como una señal de un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal.

"No me importa que mis empleados hagan recados durante las horas de trabajo siempre que no afecte negativamente a sus resultados", afirmó Eremin. “El trabajo remoto ofrece flexibilidad y los empleados más felices suelen ser más productivos”.

El lado negativo del home office

Desde la pandemia, el trabajo remoto se expandió en todo el mundo y millones de personas disfrutan de sus ventajas. Sin embargo, no todos están convencidos de que sea una modalidad de trabajo positiva.

Renante Altar, gerente de proyectos de la empresa de comercio electrónico Creloaded, aseguró: "Hay algo que no se puede reemplazar en la energía de tener a todos en la misma habitación" y luego agregó: “En una oficina, las ideas fluyen naturalmente y los proyectos avanzan más rápido. Cuando las personas trabajan desde casa, se distraen con cosas personales y hemos tenido plazos incumplidos por eso”.

perros home office.jpg Para algunos empleadores, el home office es una fuente constante de distracciones.

Sin embargo, la encuesta destacó que los millennials parecen haberse adaptado por completo la combinación de trabajo y vida. Además de las ventajas más informales de trabajar desde casa, también se toman el tiempo para reunirse con amigos (18%) o trabajar un segundo empleo (16%), todo mientras gestionan su trabajo principal.

"Si bien solía haber una línea estricta entre el trabajo y el tiempo personal, el trabajo remoto ha hecho que la flexibilidad sea necesaria", explicó Burk. "Si los empleados cumplen con los plazos y hacen su trabajo, permitirles ocuparse de las tareas personales durante el día puede ayudar a reducir el estrés y mejorar la productividad general".

"Se trata de centrarse en los resultados, no solo en las horas registradas. Por supuesto, las expectativas claras y la comunicación son clave, pero dar un poco de autonomía muestra confianza y ayuda a que el trabajo remoto sea más sostenible para todos", sentenció la psicóloga.