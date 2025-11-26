La NASA se une a la misión europea Rosalind Franklin + Seguir en









La agencia espacial contribuirá en tres elementos: el lanzador, la unidad de calefacción por radioisótopos y el motor de frenado.

La NASA aseguró que se une a la misión europea Rosalind Franklin. El rover Perseverance tiene el objetivo de ser el primer vehículo robótico en perforar hasta dos metros bajo la superficie para buscar indicios de vida en Marte. El plan está previsto para 2028 luego de repetidos retrasos, según informó este miércoles la Agencia Espacial Europea (ESA).

De todos modos, la misión depende de varios factores proporcionados por la agencia espacial, la que el presidente estadounidense Donald Trump sometió a fuertes recortes presupuestarios desde su regreso a la Casa Blanca en enero de este año.

Josef Aschbacher, director general de la ESA, confirmó haber recibido "una carta de la administración de la NASA confirmando la contribución" de la agencia estadounidense a la misión y, lo consideró una "buena noticia". Esta semana, en la ciudad alemana de Bremen, se espera que se realice una reunión con el consejo ministerial de la ESA.

Los retrasos de la misión europea Rosalind Franklin En un principio, la misión europea Rosalind Franklin estaba prevista para ser lanzada en 2020. No obstante, sufrió diversos contratiempos. En 2022 fue cancelada después de que la ESA pusiera fin a su cooperación con Rusia tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú. En ese momento, la agencia recurrió a EEUU con el objetivo que le brinde ayuda.

Aschbacher explicó que la NASA contribuirá en tres elementos de la misión: el lanzador, la unidad de calefacción por radioisótopos y el motor de frenado. El motor de frenado ya fue confirmado hace tiempo, pero los otros dos componentes terminaron de ayudar a la ESA. Además, la NASA aportará "un instrumento para analizar rastros de posible vida en Marte", ratificó Aschbacher.

Qué es el rover Perseverance El rover Perseverance es un vehículo robótico enviado por la NASA a Marte como parte de la misión Mars el 30 de julio de 2020 y aterrizado el 18 de febrero de 2021. Está diseñado para recorrer toda la superficie del planeta rojo y cuenta con un potente laboratorio remoto con ruedas de un nuevo diseño, un brazo robótico más potente que el de sus predecesores y un sistema informático con mayor poder de procesamiento de datos.

