La NASA y la predicción de Stephen Hawking de la fecha del fin del mundo: cuándo y cómo será

Stephen Hawking Según Stephen Hawking, el cambio climático es uno de los mayores peligros para la humanidad.

Una fecha límite para la Tierra

En el documental The Search for a New Earth, Hawking planteó una sombría advertencia: para el año 2600, la Tierra podría convertirse en una esfera de fuego inhabitable debido a la acumulación de gases de efecto invernadero. Esta visión, respaldada en parte por investigaciones de la NASA, subraya la importancia de reducir las emisiones y preservar los recursos.