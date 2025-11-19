Chau vestidos de algodón: la nueva tendencia 2026 que le aporta frescura y textura a tus looks + Seguir en









La nueva estación no sólo trae altas temperaturas, también trae prendas con texturas livianas y cortes enfocados en lo artesanal y cómodo.

Los tejidos son la nueva tendencia para el verano 2026. Gentileza - Who What Wear

La temporada de verano llegó con una propuesta diferente a lo habitual que apuesta por los materiales más livianos, con diseños cuidados y hasta detalles que le agregan un toque distintivo a cada conjunto. Lo mejor de esta nueva tendencia es que se adapta perfecto al calor.

Las pasarelas internacionales ya estuvieron mostrando esta moda para el próximo verano, con colecciones que se enfocan en la comodidad y la frescura. Entre esas opciones se incluyen nuevas telas que reemplazan a los clásicos de todos los años.

Famosas en tejidos Gentileza - MON CROCHET Tejidos, la tendencia que vuelve en 2026 Los materiales con una textura liviana son los favoritos para la Primavera-Verano 2026. Ya son varias las marcas de renombre que muestran conjuntos con transparencias delicadas, sin ser excesivas o ser muy abrigadas. Entre las prendas hay blusas, polleras, vestidos cortos y pantalones largos que ofrecen un equilibrio entre comodidad y elegancia.

Las transparencias le dan un efecto visual que mejora la silueta desde el primer uso. Esta moda se adapta tanto a outfits de día como a las propuestas para la noche, siempre de manera sutil y cuidada. Además, también se puso de moda el crochet, esta moda se está viendo mucho en playas o salidas informales.

Los conjuntos que se arman con estas prendas funcionan bien con sandalias, ojotas o incluso con zapatillas blancas. Este material, además, te suma textura pero sin generar peso visual, un detalle muy importante para cuando hace mucho calor.

Las grandes casas de moda ya lo están usando, el desfile de Chanel en el Lago Como presentó su colección Crucero 2025/2026 con una gran presencia de tejidos delicados, transparencias suaves y tramas artesanales. Igual las marcas accesibles también preparan prendas que siguen la misma línea. Así que si buscas renovar tu armario para el verano 2026, no podes dejar afuera los tejidos.

