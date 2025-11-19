Convenio multilateral: extienden hasta el 20 de noviembre el vencimiento del anticipo de octubre + Seguir en









La Comisión Arbitral dispuso tener por presentadas en término las declaraciones juradas y pagos del anticipo 10/2025 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. La medida se tomó ante los problemas de conectividad que afectaron a los contribuyentes desde el 14 de noviembre.

La Comisión Arbitral prorrogó hasta el 20 de noviembre el vencimiento del anticipo de Ingresos Brutos. Depositphotos

La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral resolvió extender hasta el jueves 20 de noviembre el plazo para presentar y pagar el anticipo octubre/2025 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a los contribuyentes comprendidos en el régimen SIFERE.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida fue adoptada a través de la Disposición 15/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, luego de que desde el viernes 14 de noviembre se registraran problemas en proveedores de internet “ajenos a la organización” que impidieron el normal funcionamiento del sistema y, por lo tanto, la presentación y el pago de las declaraciones juradas.

aviso_334758 Qué contribuyentes quedan alcanzados por la prórroga Según el organismo, las fallas persisten y afectan a parte de los contribuyentes, que no pueden cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones tributarias. Por esa razón, se resolvió considerar presentadas en término todas las declaraciones juradas y pagos del anticipo mensual cuyo vencimiento operaba los días 14, 17, 18 y 19 de noviembre, siempre que se efectivicen hasta el 20 de noviembre.

Además, la disposición instruyó a comunicar la medida a las jurisdicciones adheridas para que dicten las normas complementarias necesarias. La resolución fue firmada por el presidente de la Comisión Arbitral, Luis María Capellano.