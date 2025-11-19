SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

19 de noviembre 2025 - 07:53

Convenio multilateral: extienden hasta el 20 de noviembre el vencimiento del anticipo de octubre

La Comisión Arbitral dispuso tener por presentadas en término las declaraciones juradas y pagos del anticipo 10/2025 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. La medida se tomó ante los problemas de conectividad que afectaron a los contribuyentes desde el 14 de noviembre.

La Comisión Arbitral prorrogó hasta el 20 de noviembre el vencimiento del anticipo de Ingresos Brutos.

La medida fue adoptada a través de la Disposición 15/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, luego de que desde el viernes 14 de noviembre se registraran problemas en proveedores de internet “ajenos a la organización” que impidieron el normal funcionamiento del sistema y, por lo tanto, la presentación y el pago de las declaraciones juradas.

Qué contribuyentes quedan alcanzados por la prórroga

Según el organismo, las fallas persisten y afectan a parte de los contribuyentes, que no pueden cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones tributarias. Por esa razón, se resolvió considerar presentadas en término todas las declaraciones juradas y pagos del anticipo mensual cuyo vencimiento operaba los días 14, 17, 18 y 19 de noviembre, siempre que se efectivicen hasta el 20 de noviembre.

Además, la disposición instruyó a comunicar la medida a las jurisdicciones adheridas para que dicten las normas complementarias necesarias. La resolución fue firmada por el presidente de la Comisión Arbitral, Luis María Capellano.

