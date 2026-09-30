La nueva vida de Dani Alves: se convirtió en pastor evangelista, reúne multitudes y llegará a la Argentina

El exfutbolista atravesó un profundo cambio en su vida después de recuperar la libertad tras la revocación de su condena. Convirtió su profesión a la de un pastor evangelista, participa de multitudinarios encuentros religiosos y en octubre llegará por primera vez al país.

Daniel Alves da Silva , conocido mundialmente como Dani Alves , construyó durante años una carrera que lo ubicó entre los futbolistas más laureados de la historia . Fue figura de la selección de Brasil , integró el Barcelona dirigido por Pep Guardiola y durante un largo período estuvo entre los máximos ganadores de títulos, hasta que fue superado por su excompañero Lionel Messi .

Su vida cambió a comienzos de 2023, cuando fue acusado de violar a una joven en un boliche de Cataluña . El brasileño pasó más de dos años en prisión hasta que su condena fue revocada y recuperó la libertad.

Después de ese episodio, el exlateral derecho inició una etapa completamente diferente, donde se convirtió en pastor evangelista y comenzó a participar de encuentros religiosos en los que reúne a miles de personas.

El brasileño incluso modificó la manera de presentarse en sus redes sociales, donde ahora utiliza el nombre DaniEL . Primero comenzó a compartir citas bíblicas y mensajes relacionados con su fe, pero con el paso de los meses trasladó esa actividad a los escenarios.

Micrófono en mano, Alves empezó a predicar frente a grandes cantidades de fieles. Una de sus presentaciones se produjo en un encuentro religioso que congregó a 35 mil personas en Madrid .

Posteriormente recorrió diferentes puntos de Latinoamérica y también desarrolló su actividad en Brasil, donde existe una fuerte presencia de iglesias. Según datos del censo de 2022, el país cuenta con alrededor de 580 mil templos, una cifra que duplica la cantidad de escuelas y hospitales.

Dani Alves llegará a la Argentina como pastor

La próxima etapa de su actividad religiosa tendrá como destino la Argentina. Alves anunció a través de Instagram que se presentará en las provincias de Formosa y Salta durante octubre.

El exfutbolista de 43 años difundió las fechas mediante una publicación que superó los 13 mil "me gusta" durante sus primeras 24 horas.

"Es tiempo de activar tu fe", escribió para promocionar "El impacto de su gloria", un "congreso profético" que tendrá al propio Alves como una de sus principales figuras y que se realizará el 14 y 15 de octubre.

Las actividades previstas en Salta

La presencia de Alves tendrá una agenda más extensa en Salta, donde estará el 19 y 20 de octubre. "El reino de Dios se acerca a ustedes para cambiar sus corazones de piedras y poner un corazón de carne", expresó el brasileño al promocionar su visita.

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La actividad será organizada por Casa de la Bendición, una iglesia evangelista de fuerte convocatoria en la provincia, a través de la Fundación Estilo de Vida, el área dedicada a promover el deporte y distintas acciones sociales dentro de su comunidad.

Alves también grabó un video dirigido a quienes participarán de los encuentros: "Estaremos juntitos y ojalá sea un tiempo hermoso, para ustedes y para mí, delante de la presencia del espíritu".

Una escuelita de fútbol y un encuentro para 10 mil personas

Durante los dos días que permanecerá en territorio salteño, Dani Alves también visitará Rosario de Lerma, una ciudad ubicada a unos 35 kilómetros al sur de la capital provincial.

Allí está previsto que apadrine una escuelita de fútbol, una actividad que combinará su pasado como deportista profesional con la nueva etapa religiosa que atraviesa.

Posteriormente participará de dos encuentros en la ciudad de Salta. Uno de ellos tendrá lugar en el Polideportivo Delmi, un microestadio con capacidad para aproximadamente 10 mil personas.

De esta manera, después de dejar atrás su carrera profesional y recuperar la libertad, Dani Alves llegará por primera vez a la Argentina en su nueva faceta como predicador evangelista.