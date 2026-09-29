Universitarios harán un paro de 72 horas para exigir la aplicación de la ley de financiamiento

La medida comenzará este miércoles y alcanzará a la UBA y otras universidades públicas. Los gremios denuncian falta de respuestas del Gobierno y preparan actividades de protesta antes de la marcha federal del 15 de octubre.

Los gremios universitarios convocaron a tres días de paro y actividades abiertas a la comunidad para reclamar fondos y mejoras salariales.

Los gremios universitarios iniciarán este miércoles un paro nacional de 72 horas para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial del 33,4% . La protesta se extenderá hasta el viernes 2 de octubre y tendrá alcance en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otras casas de estudios públicas del país.

La huelga fue aprobada por CONADU y CONADU Histórica y se suma a las medidas que llevan adelante organizaciones docentes y no docentes. El conflicto continúa sin una instancia de diálogo con el Gobierno, según denunció la secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), Laura Carboni .

En declaraciones a la Agencia NA, la dirigente aseguró que ningún funcionario se había comunicado con el sindicato y manifestó que “no tienen expectativas” de que la administración de Javier Milei cumpla con la normativa.

Carboni sostuvo que el juez federal Diego Martín Cormick intimó la semana pasada al Poder Ejecutivo a cumplir de manera integral con la medida cautelar, con plazo hasta el 30 de septiembre .

“Lo que sabemos hasta ahora es que el Gobierno no respondió y empezó a girar el rumor de que había presentado una apelación, pero todavía, formalmente, no está presentada”, afirmó.

La titular de AGD-UBA señaló que no descartaba una presentación del Ejecutivo, aunque sostuvo que, a su entender, no correspondía una nueva apelación. También advirtió que el incumplimiento de la orden judicial daría lugar a multas.

Según explicó, no hubo una nueva negociación salarial ni se comunicaron mejoras adicionales al 3% previsto para los haberes de septiembre, que se cobrarán en octubre.

El reclamo judicial se remonta a finales del año pasado, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó acciones de amparo ante la falta de aplicación de la ley. El Ejecutivo sostiene que no cuenta con los fondos necesarios para implementarla.

Actividades en la UBA y una nueva Marcha Federal Universitaria

Además del cese de tareas, la protesta incluirá actividades abiertas a la comunidad. La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA anunció una jornada de 9 a 19 con asesoramiento para emprendedores, orientación para prevenir estafas, consultas sobre deudas y obligaciones fiscales, análisis de recibos de sueldo y propuestas culturales.

Para el jueves 1 de octubre está previsto un abrazo simbólico a la Facultad de Medicina. Los organizadores también evalúan sumar una radio abierta y otras iniciativas participativas para dar visibilidad al reclamo.

El paro de CONADU y CONADU Histórica se inscribe en un escenario de protestas que incluye medidas regionales de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales y huelgas de 24 horas por sede de organizaciones como ADUBA, APUBA, Feduba y UTE.

Las acciones preceden a la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el jueves 15 de octubre, con el financiamiento de las instituciones y la recuperación de los salarios como principales demandas.