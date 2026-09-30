Detuvieron al actor Maxi Ghione: es investigado por privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas

La detención se concretó luego de un allanamiento realizado en una propiedad ubicada en Lehmann, provincia de Santa Fe, donde Ghione vive.

El actor Maximiliano "Maxi" Ghione fue detenido en el marco de una investigación a raíz de una denuncia por privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas .

La detención se concretó luego de un allanamiento realizado en una propiedad ubicada en Lehmann, provincia de Santa Fe, donde Ghione vive y además tiene un emprendimiento de gastronomía.

Durante el procedimiento, la Policía de Investigaciones secuestró al menos ocho armas de fuego , las cuales se sumarán a la causa. De hecho, la investigación comenzó debido a una denuncia por supuestas amenazas con armas de fuego , lo cual llevó a la actuación del fiscal Juan Manuel Puig, perteneciente al Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Sunchales.

Tras el allanamiento, el actor quedó detenido y fue llevado a Rafaela, donde se encuentra a disposición de la justicia.

La investigación continúa y se aguarda que avancen las actuaciones para saber con precisión qué pasó en la vivienda y cuál fue la participación del actor. Más adelante, se conocerá la imputación contra Ghione y las medidas que tomará la fiscalía.

La palabra del abogado de Maxi Ghione tras conocerse la denuncia

La defensa del actor quedó en manos del Dr. Juan Manuel Lovaiza, quien en horas de la tarde se comunicó con el medio local Rafaela Noticias, aclaró que todavía no puede brindar demasiados detalles de la causa y que todavía no se realizó la audiencia imputativa. A su vez, contó que pudo entrevistarse con Ghione y que se encuentran trabajando en conocer cuáles son las evidencias en su contra.

El letrado aseguró que Maxi está preocupado y que no se esperaba para nada este desenlace. También señaló, tras escucharlo, que “hay una distancia abismal entre lo que se está al menos publicando y lo que contó el defendido”.

Con respecto a los siguientes pasos de la defensa, explicó que el actor podría quedar detenido durante las próximas horas, extendiéndose hasta por 96 horas mientras la Fiscalía reúne las pruebas de la causa y se defina la situación procesal. “Todavía no puedo contar con las evidencias con las que cuenta el fiscal. De lo que pude charlar con mi defendido, no advierto lo que pueda disponer una prisión preventiva ni que se hayan cometido los delitos que prima facie están siendo publicados”, confió Lovaiza.

La trayectoria y el presente de Maxi Ghione

Maximiliano Ghione nació en 1973 y cuenta con una importante trayectoria como actor, director y docente. Trabajó en televisión en programas como Montecristo, Casi Ángeles y La 1-5/18. También participó en películas como Aterrados, Roma y Cenizas del paraíso e hizo teatro.

Sin embargo, en los últimos años decidió irse de Buenos Aires e instalarse en Lehmann, una localidad ubicada a pocos kilómetros de Rafaela, Santa Fe, donde se dedicó a la gastronomía con la apertura de un bodegón.