Nuevo sistema de ANSES: cómo afectará los cobros y notificaciones de jubilados y AUH

El organismo habilitó un domicilio electrónico para centralizar notificaciones. La adhesión es voluntaria y permitirá recibir comunicaciones oficiales online.

“Mi Buzón” será el espacio de Mi ANSES donde quedarán disponibles las notificaciones digitales del organismo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha un nuevo sistema de notificaciones digitales para las personas que realizan trámites o reciben prestaciones del organismo. La medida crea el Domicilio Electrónico de la Seguridad Social , que funcionará dentro de la plataforma Mi ANSES.

El nuevo mecanismo permitirá centralizar comunicaciones vinculadas con jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones de la Seguridad Social . De esta manera, los usuarios podrán consultar desde internet diferentes avisos y actos administrativos enviados por el organismo.

La adhesión al sistema es voluntaria y está disponible para personas mayores de 16 años que tramiten o perciban prestaciones. Sin embargo, quienes decidan incorporarse deberán prestar atención a las comunicaciones que lleguen a su buzón digital, ya que tendrán validez administrativa.

La incorporación al Domicilio Electrónico de la Seguridad Social no es obligatoria . ANSES estableció que la adhesión será voluntaria para las personas que realicen trámites o sean titulares de prestaciones del organismo.

El sistema está destinado a mayores de 16 años y busca ofrecer un canal digital para recibir comunicaciones oficiales. Quienes decidan utilizarlo podrán acceder a las notificaciones directamente desde Mi ANSES , sin depender de una comunicación física para conocer determinados actos administrativos.

La creación del domicilio electrónico no modifica por sí misma las condiciones de acceso ni los requisitos de las prestaciones. Su objetivo principal es centralizar las comunicaciones entre ANSES y los beneficiarios, con un mecanismo disponible durante las 24 horas.

Avisos por mail y validez legal: lo que tenés que saber para no perder ninguna citación

Una vez constituido el domicilio electrónico, ANSES podrá enviar allí diferentes comunicaciones relacionadas con trámites y prestaciones. Entre ellas pueden encontrarse citaciones, requerimientos, resoluciones, liquidaciones, intimaciones, emplazamientos y avisos.

El sistema también contempla el envío de un correo electrónico de aviso cuando exista una nueva comunicación disponible. Sin embargo, ese mail cumple una función informativa y no constituye la notificación en sí misma.

Esto significa que la falta de recepción del correo electrónico no invalida una comunicación que haya sido puesta a disposición en “Mi Buzón”. Por ese motivo, quienes adhieran deberán ingresar periódicamente a la plataforma para verificar si tienen nuevos avisos.

Requisitos para adherirse al sistema digital

Para incorporarse al nuevo sistema es necesario contar con una Clave de la Seguridad Social y acceder a Mi ANSES. Desde allí, el usuario deberá ingresar al apartado destinado a los datos personales y de contacto.

El trámite requiere dirigirse a la opción “Domicilio y Datos de Contacto”. Allí se deberán aceptar los términos y condiciones correspondientes al servicio e informar una dirección de correo electrónico que luego tendrá que ser validada.

El procedimiento también puede realizarse desde la aplicación móvil de Mi ANSES, por lo que no es necesario concurrir personalmente a una oficina para completar la adhesión. Una vez finalizados los pasos, el domicilio electrónico quedará constituido.

Dónde consultar "Mi Buzón" y cómo validar tu correo electrónico

Las comunicaciones enviadas por ANSES estarán disponibles dentro de “Mi Buzón”, una sección de la plataforma en la que los usuarios podrán consultar los avisos y actos administrativos vinculados con sus trámites y prestaciones.

Durante el proceso de adhesión, el sistema solicitará una dirección de correo electrónico. El usuario deberá validar ese correo para completar la configuración del domicilio electrónico y habilitar el canal de comunicación digital.

La normativa establece además cuándo se considera recibida una notificación. Las comunicaciones se tendrán por perfeccionadas a las 0 horas del primer día hábil posterior a la fecha en que hayan quedado disponibles para ser visualizadas en “Mi Buzón”. Por eso, revisar periódicamente la plataforma será clave para evitar el vencimiento de plazos vinculados con una citación o requerimiento.

En definitiva, el nuevo sistema busca modernizar el vínculo entre ANSES y los beneficiarios, con un canal digital para centralizar comunicaciones y actos administrativos. Aunque la adhesión es voluntaria, quienes se incorporen deberán controlar regularmente “Mi Buzón” para mantenerse al tanto de cualquier notificación.