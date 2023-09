La Pampa: encontraron muerto al funcionario que salió a andar en moto y desapareció

Las informaciones sostienen que el hombre circulaba por la ruta 40, entre Guandacol y Villa Unión, La Rioja, cuando de repente no se supo más de él. El también ex diputado y ex ministro de Desarrollo Territorial en La Pampa entre 2015 y 2019, viajaba con un amigo, cada uno en su moto. Fue esa otra persona quien notó que el funcionario ya no lo seguía: regresó para dar con él pero no hubo rastros. Ante esa situación, ya cerca de las 23:00 del jueves hizo la denuncia policial.