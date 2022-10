Llevaba a su hijo en una caja de delivery, pidió perdón y reconoció: "No tengo con quién dejarlo"

El inédito episodio ocurrió las calles en 143 y 49, en el barrio Gambier cerca de Los Hornos.

Al ser consultado, Horacio aclaró los motivos por los que llevaba a su hijo dentro de una caja de delivery: “Venía de repartir y me iba para la casa de mis papás”.

Además, el hombre implicado aclaró que lo hizo porque no tiene “con quién dejarlo”. “Yo trabajo, mi señora trabaja, si tengo pagar una niñera tengo que trabajar para la niñera y el nene no come nada”, remarcó.

Y completó, pidiendo perdón: ”Me sustento repartiendo pizza, vendiendo pan casero, vendiendo lo que sea, en la calle. No va a volver a pasar. Mi familia me dijo, también vinieron y me dijeron que me van a sacar la licencia de conducir por llevar al nene así”.

“Eso de llevar a un menor dentro de una caja de Pedidos Ya, no va a volver a pasar”, concluyó.