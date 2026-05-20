Sorpresa en Ensenada: apareció un elefante marino que paralizó el tránsito y generó asombro en la gente + Agregar ámbito en









La presencia de esta especie es habitual en el área, pero su gran tamaño y la obstrucción de la calle llamaron la atención de todos.

Un elefante marino apareció en las inmediaciones de la Isla Santiago, en la localidad de Ensenada.

Movilización de emergencia en Ensenada por un elefante marino que interrumpió el paso hacia la Isla Santiago por varias horas. El hecho generó un despliegue conjunto de la Fundación Temaiken, guardaparques locales y personal de Fauna Silvestre de la provincia de Buenos Aires para controlar la situación.

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El primer avistamiento ocurrió el día anterior en las inmediaciones del puente levadizo que conecta la isla con la Avenida Almirante Brown. Sin embargo, la mayor sorpresa se produjo este martes cuando el ejemplar se posicionó sobre el asfalto. Una multitud de personas se reunió para registrar el inusual hecho, capturando en video el momento exacto en el que el animal arremetió contra un vehículo de la Fundación Temaikén destinado a su resguardo.

video elefante marino Personal de Fundación Temaikén trabaja para poder reubicar al elefante marino. Desde la Municipalidad de Ensenada explicaron que, si bien la presencia de esta fauna es habitual en la zona, las enormes dimensiones del ejemplar rompieron con la normalidad. Para garantizar su bienestar, un equipo de especialistas montó una guardia en el lugar con el objetivo de facilitar su retorno seguro al mar. Las autoridades detallaron que evitarán forzar su traslado, por lo que priorizan su descanso y permanecen a la espera de que el animal comience a movilizarse por iniciativa propia.

La reacción de los vecinos ante el elefante marino en Ensenada Según el testimonio de un vecino de Ensenada, el elefante marino fue divisado inicialmente “ayer a la tarde” mientras “andaba por ahí, en la zona del puente levadizo que va a la isla desde Avenida Almirante Brown”. Al notar su presencia, los testigos se contactaron con las autoridades de Fauna Silvestre de la provincia para saber qué medidas tomar. El propio vecino reprodujo la recomendación que les dieron: “Lo dejemos ahí, que cuando esté tranquilo se iba a ir solo”.

El ensenadense añadió que “habitualmente no suben a la costa, se quedan en el río, pero este subió, se ve que venía cansado. Vienen, descansan un rato y se van”.

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