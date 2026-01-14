La provincia de Buenos Aires reglamentó la generación de energía renovable entre hogares + Seguir en









La medida habilita la generación distribuida comunitaria y permite que varios usuarios se asocien para producir energía limpia, compartir la inversión y recibir créditos en sus facturas por la energía inyectada a la red.

La nueva reglamentación amplía el alcance de la ley provincial y fomenta el autoconsumo colectivo de energía renovable entre usuarios de una misma distribuidora.

La Provincia de Buenos Aires habilitó formalmente la generación distribuida comunitaria a través de la Resolución 17/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La medida establece el marco normativo que permite que varios usuarios se asocien para producir energía renovable, compartir la inversión y obtener un beneficio económico por la energía que inyecten al sistema eléctrico.

Hasta ahora, la Ley de Generación Distribuida Provincial N° 15.325 contemplaba únicamente proyectos individuales. Con la nueva reglamentación, se habilita la asociación de múltiples usuarios para generar energía eléctrica de origen renovable con una potencia superior a los 10 kW, siempre que cuenten con suministros independientes -o un mismo titular con más de un punto de suministro- y dependan de una misma distribuidora provincial o municipal.

El objetivo de la resolución es promover el autoconsumo colectivo, facilitar la inyección de energía renovable a la red de distribución y permitir que los usuarios reciban en sus facturas el crédito económico correspondiente a la energía aportada al sistema.

Cómo funciona el sistema y el beneficio en la factura La normativa establece que la asociación puede conformarse mediante un acuerdo privado entre los usuarios o a través de la creación de una persona jurídica. En ambos casos, se deberá designar un Usuario Generador Comunitario Titular (UGC-T), quien será el punto de conexión del equipamiento, y definir los porcentajes de participación de cada integrante del proyecto.

Desde ese punto de conexión, se emitirá una memoria de cálculo que registrará la cantidad de energía inyectada a la red, la cual será distribuida entre los participantes según su participación acordada. Cada usuario recibirá en su factura el descuento correspondiente, valorizado conforme a los cuadros tarifarios vigentes en cada período.

La resolución aclara que este régimen no alcanza a los grandes usuarios ni a los autogeneradores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), y está orientado exclusivamente a pequeños y medianos proyectos de generación renovable a escala comunitaria.