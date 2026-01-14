La Provincia de Buenos Aires habilitó formalmente la generación distribuida comunitaria a través de la Resolución 17/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La medida establece el marco normativo que permite que varios usuarios se asocien para producir energía renovable, compartir la inversión y obtener un beneficio económico por la energía que inyecten al sistema eléctrico.
La provincia de Buenos Aires reglamentó la generación de energía renovable entre hogares
Hasta ahora, la Ley de Generación Distribuida Provincial N° 15.325 contemplaba únicamente proyectos individuales. Con la nueva reglamentación, se habilita la asociación de múltiples usuarios para generar energía eléctrica de origen renovable con una potencia superior a los 10 kW, siempre que cuenten con suministros independientes -o un mismo titular con más de un punto de suministro- y dependan de una misma distribuidora provincial o municipal.
El objetivo de la resolución es promover el autoconsumo colectivo, facilitar la inyección de energía renovable a la red de distribución y permitir que los usuarios reciban en sus facturas el crédito económico correspondiente a la energía aportada al sistema.
Cómo funciona el sistema y el beneficio en la factura
La normativa establece que la asociación puede conformarse mediante un acuerdo privado entre los usuarios o a través de la creación de una persona jurídica. En ambos casos, se deberá designar un Usuario Generador Comunitario Titular (UGC-T), quien será el punto de conexión del equipamiento, y definir los porcentajes de participación de cada integrante del proyecto.
Desde ese punto de conexión, se emitirá una memoria de cálculo que registrará la cantidad de energía inyectada a la red, la cual será distribuida entre los participantes según su participación acordada. Cada usuario recibirá en su factura el descuento correspondiente, valorizado conforme a los cuadros tarifarios vigentes en cada período.
La resolución aclara que este régimen no alcanza a los grandes usuarios ni a los autogeneradores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), y está orientado exclusivamente a pequeños y medianos proyectos de generación renovable a escala comunitaria.
