La próxima semana comienzan los depósitos de ANSES: quiénes son los primeros en cobrar en enero 2026

El organismo previsional informó los montos de los haberes correspondientes al primer mes del año y sus respectivos días de cobro.

ANSES: las fechas de cobro de jubilaciones, pensiones y asignaciones en enero 2026. ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para enero de 2026, junto con un ajuste del 2,5% en los haberes de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales. Este incremento responde a la fórmula de movilidad vigente, que considera la inflación registrada en noviembre de 2025. El objetivo es proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios en un contexto de aumento constante de precios.

El Decreto 274/2024 establece actualizaciones mensuales en las prestaciones, lo que permite ajustes más frecuentes y evita que los haberes pierdan valor frente a la inflación. Este mecanismo garantiza que los beneficiarios mantengan su capacidad de compra en un escenario económico desafiante.

ANSES billetes.webp Aumentan las prestaciones de ANSES en enero 2026 El ajuste del 2,5% se aplicó a todas las prestaciones, incluyendo jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Los nuevos montos quedaron definidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $349.401,58

Jubilación máxima: $2.351.141,84

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.521,26

Pensiones No Contributivas (PNC): $317.885,75

Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.528 (con un pago mensual del 80%, equivalente a $100.362)

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $408.824 (con un pago mensual directo de $326.957,97 y el 20% retenido hasta la presentación de la Libreta AUH) El bono de $70.000 se sumará al haber mínimo si el Gobierno lo confirma antes del inicio de los pagos. De ser así, la jubilación mínima alcanzará los $419.401,58. Este refuerzo busca compensar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los jubilados y se abonará junto con el haber mensual sin necesidad de trámites adicionales.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de enero 2026 El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI del beneficiario. Los primeros en cobrar serán aquellos con documentos que finalicen en 0, el 9 de enero. El cronograma completo es el siguiente:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero Asignación por Embarazo: DNI terminados en 0: 12 de enero

DNI terminados en 1: 13 de enero

DNI terminados en 2: 14 de enero

DNI terminados en 3: 15 de enero

DNI terminados en 4: 16 de enero

DNI terminados en 5: 19 de enero

DNI terminados en 6: 20 de enero

DNI terminados en 7: 21 de enero

DNI terminados en 8: 22 de enero

DNI terminados en 9: 23 de enero Asignación por Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero Asignaciones de pago único (nacimiento, adopción y matrimonio): Primera quincena: del 12 de enero al 12 de febrero

Segunda quincena: del 22 de enero al 12 de febrero Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero Desempleo Plan 1: DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero Desempleo Plan 2: Todas las terminaciones: del 6 al 12 de enero