La salud del papa Francisco: nuevo parte médico del Vaticano

Según informaron, el pontífice pasó una noche tranquila y ya no tiene fiebre. Su salud mejora poco a poco.

De esta forma, desde el Vaticano confirmaron que Francisco ya mantiene actividades habituales, aunque con limitaciones debido a su estado de salud.

Los problemas de salid del Papa Francisco

Esta es la cuarta ocasión en que el pontífice debe ser internado en el hospital Gemelli. Anteriormente, en marzo y noviembre de 2023, ya había requerido hospitalización por problemas respiratorios, los cuales también le llevaron a cancelar su viaje a Dubái para la COP28.

papa francisco homilia salud.jpg El papa Francisco había sido internado por una bronquitis pero detectaron una neumonía. Archivo

La hospitalización de Francisco ha generado una ola de apoyo por parte de líderes religiosos, políticos y fieles de distintas partes del mundo. Entre los primeros en expresar su solidaridad estuvo el presidente de Italia, Sergio Mattarella, quien le deseó una pronta recuperación. También se sumaron mensajes del cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, así como de otros representantes eclesiásticos.

Además, n los últimos años, el pontífice fue sometido a cirugías de colon y de hernia, además de padecer problemas crónicos en las rodillas, que lo obligan a movilizarse en silla de ruedas.

Asimismo, su historial médico incluye episodios frecuentes de gripe y complicaciones respiratorias, exacerbadas por la pleuresía que sufrió en su juventud y que derivó en la extirpación de parte de un pulmón. A pesar de los antecedentes médicos del papa, el reverendo y médico Andrea Vicini se mostró esperanzado respecto a su recuperación.

El papa Francisco bromeó sobre su salud: "Alguien rezó para que me fuera al Paraíso"

Durante su internación en el hospital Gemelli de Roma, el Papa Francisco tuvo un encuentro con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Allí, en respuesta a los falsos rumores sobre su fallecimiento que se habían difundido en redes sociales la noche anterior, comentó con ironía: “Alguien rezó para que me fuera al Paraíso, pero Dios decidió dejarme aquí”, según informaron.

Su encuentro con la mandataria se dio en medio de un aluvión de especulaciones en redes sociales, las cuales el líder de la Iglesia Católica abordó con su acostumbrada agudeza: “Sé que hay gente por ahí que dice que ha llegado mi hora. ¡Siempre llaman a la desgracia!”

A pesar de estar internado desde el viernes por una neumonía bilateral, el Papa, de 87 años, recibió a Meloni con su sonrisa habitual y el brillo en los ojos que lo caracteriza, aunque con la respiración algo entrecortada.

La reunión, que se extendió por unos 20 minutos, permitió al pontífice compartir detalles sobre su estado de salud y los consejos médicos que recibió. “Los médicos me han dicho que necesito tomarme un tiempo. No debo reunirme con mucha gente y no puedo trabajar mucho aquí”, explicó Francisco, mostrando una creciente aceptación de las recomendaciones médicas.