Aportes en ANSES: cómo descargar tu constancia online y sin turno presencial

El organismo permite consultar y descargar la Historia Laboral desde la web o la app Mi ANSES, sin necesidad de asistir a una oficina.

La Historia Laboral de ANSES puede descargarse desde la web o la app oficial sin necesidad de solicitar un turno presencial.

ANSES ofrece la posibilidad de consultar y descargar la constancia de aportes de manera completamente digital, a través de la Historia Laboral . El trámite puede realizarse desde la web oficial o la aplicación Mi ANSES , sin turno previo, ni atención presencial.

Esta herramienta permite a los trabajadores acceder al detalle de los aportes registrados durante toda su vida laboral, tanto si se desempeñan en relación de dependencia como si son monotributistas o autónomos . Además, el documento puede descargarse e imprimirse en pocos minutos.

Contar con esta información actualizada resulta útil para verificar que los aportes hayan sido correctamente registrados y para realizar distintos trámites previsionales ante el organismo .

La forma más sencilla de obtener la constancia es ingresar a M i ANSES, con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social . Una vez dentro de la plataforma, hay que dirigirse a la sección Trabajo y seleccionar la opción Consultar Historia Laboral .

También es posible realizar la consulta desde el sitio web oficial de ANSES , en el apartado Trámites y servicios - Historia Laboral , o mediante la aplicación móvil, ingresando a Mis datos - Mi Historia Laboral . En cualquiera de estos canales, el documento puede descargarse e imprimirse sin intervención del personal del organismo.

Ventajas de descargar la constancia digital respaldada por la entidad

La Historia Laboral reúne toda la información registrada por ANSES sobre los aportes realizados a lo largo de la trayectoria laboral de cada trabajador. En el caso de quienes trabajan en relación de dependencia, los datos provienen de las declaraciones juradas presentadas por los empleadores.

Por su parte, los trabajadores autónomos y monotributistas también pueden consultar los períodos registrados y las remuneraciones informadas. Al tratarse de un documento emitido por el organismo, la constancia resulta útil para verificar aportes, antes de iniciar un trámite previsional o detectar posibles inconsistencias.

Preguntas frecuentes al tramitar la certificación de servicios online

Uno de los interrogantes más habituales es si el trámite requiere asistir a una oficina de ANSES. La respuesta es no: toda la gestión puede realizarse de forma digital, siempre que el usuario cuente con su Clave de la Seguridad Social.

Otra consulta frecuente es qué hacer si faltan aportes en la Historia Laboral. En esos casos, ANSES recomienda revisar la información registrada y, si corresponde, iniciar el reclamo correspondiente para regularizar los datos antes de realizar trámites como la jubilación u otras prestaciones previsionales.

Consultar la Historia Laboral de forma periódica permite llevar un control de los aportes registrados y detectar posibles errores con anticipación. De esta manera, los trabajadores pueden contar con la documentación necesaria cuando deban iniciar un trámite previsional, evitando demoras y facilitando las gestiones ante ANSES.