La vacuna contra bronquiolitis será obligatoria y gratuita: desde cuándo

No hay jarabes ni antibióticos contra la infección.

La infección afecta las vías aéreas pequeñas (inflamación de los bronquiolos), provoca distintos grados de dificultad para respirar y se manifiesta con agitación, tos, decaimiento, dificultad para alimentarse o dormir.

bronquiolitis.jpg Si un niño presentan signos de dificultad respiratoria hay que consultar al equipo de salud para que sea evaluado. Shutterstock

Al no existir tratamientos para el virus (no hay jarabes ni antibióticos), es fundamental controlar que el compromiso respiratorio no afecte la oxigenación normal y asegurarse de que el bebé pueda alimentarse e hidratarse lo suficientemente bien, pese a la dificultad respiratoria.

Menores de tres meses, prematuros y aquellos con problemas crónicos de salud (como las cardiopatías, las enfermedades pulmonares crónicas o el compromiso de la inmunidad) tienen más riesgo de presentar formas graves.

bebe bronquiolitis_1000.jpg Pexels

La mayoría de los niños con bronquiolitis se curan en aproximadamente dos semanas. En algunos casos pueden quedar con mayor sensibilidad bronquial durante un tiempo y ser propensos a cuadros recurrentes de dificultad respiratoria.

Virus Sincicial Respiratorio: casos positivos a nivel internacional y nacional

A nivel global, se estima que el VSR es responsable de 30 millones de episodios de infecciones respiratorias bajas y más de 50 mil muertes anuales en niños menores de 5 años; además es responsable de un tercio de las muertes en el primer año de vida y más del 97% de las muertes ocurren en los países en vías de desarrollo.

Argentina

En Argentina, hasta la semana 42 (21 de octubre) de este año, se notificaron 198.889 casos de bronquiolitis, con una tasa de incidencia acumulada de 13.632,5 casos cada 100 mil habitantes, verificando un aumento respecto a 2018 y a los de los años pandémicos 2020 y 2021.