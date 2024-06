Lanzan el primer autotest para detectar VIH en Argentina: cómo funciona

Funcionan igual que los que se utilizan en el sistema de salud, pero cualquier persona se lo puede hacer debido a que el procedimiento es sencillo: consiste en una pequeña punción en el dedo para obtener una muestra de sangre . Actualmente, existen dos: el Panbio HIV Self Test y el CheckNOW HIV Self Test.

"A lo largo de estos 10 años, gracias a las campañas de prevención llevadas a cabo en el país, se lograron diagnosticar de manera temprana a 4,162 personas que viven con VIH, de las cuales el 95% fueron vinculadas al sistema de salud, lo que equivale a más de un diagnóstico por día", añadió.

test VIH.jpg En Argentina, la principal vía de transmisión del VIH son las relaciones sexuales sin protección, que representan el 99% de los casos.

Las características de los autotest de VIH

El autotest Panbio™ HIV SELF TEST fue elaborado por el laboratio Abbot. Se trata de un dispositivo que proporciona resultados en unos 15 o 20 minutos después realizar el análisis de sangre. Es de venta libre y con un solo uso. Por su parte, el CheckNOW HIV Self Test, funciona de manera similar, pero será distribuido exclusivamente a través de ONG.

Según el laboratorio, ambas pruebas están preparadas para que cualquier persona se pueda realizar el test. Además, afirmaron la probabilidad de que una persona con VIH tenga en la prueba un resultado positivo es del 95,1% y la probabilidad de que un individuo sano tenga un resultado negativo es del 99,6%.

La diferencia entre ambos es que el primero sirve como prueba de detección, mientras que el autotest para VIH CheckNOW™ ofrece una detección confiable y accesible.

Los resultados del autotest para detectar VIH

Si el resultado es negativo y en los tres meses previos no se ha tenido prácticas de riesgo, la persona no muestra signos de infección. Sin embargo, si existió algún comportamiento de riesgo y el resultado es No reactivo, es posible que se encuentre en una ventana inmune, por lo que se recomienda volver a realizarse el test en 6 semanas.

A su vez, aclaran que la prueba no sirve para detectar VIH después de mantener una relación sexual ya que el cuerpo tarda entre 2 y 8 semanas en desarrollar anticuerpos detectables.

Si el resultado es indeterminado, la persona deberá realizarse la prueba con otro kit o en un centro sanitario ya que no puede considerarse como negativa.

Si el resultado es positivo, es porque se detectaron anticuerpos contra VIH-1 y VIH-2, por lo que se recomienda la confirmación mediante pruebas de laboratorios. Además, no significa que la persona esté infectada por VIH, por lo que es importante realizarse pruebas para confirmar el diagnóstico.