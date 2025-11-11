Diego Santilli jurará oficialmente como ministro de Interior hoy

El exdiputado del PRO ya empezó a ejercer su nuevo rol como ministro y convocó a gobernadores para comenzar negociaciones.

Días después de haberlo anunciado para el cargo, el presidente Javier Milei le tomará juramento a Diego Santilli como ministro de Interior. El flamante funcionario oficializó el viernes su renuncia a la Cámara de Diputados y en los últimos días ya comenzó a ejercer su nuevo rol convocando a gobernadores.

La ceremonia formal se llevará a cabo este martes a las 15 horas en el Salón Blanco de la Casa Rosada . Además de Milei, se espera que estén presentes los principales integrantes del Gabinete y personas cercanas a Santilli.

Santilli, junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni , otro de los movimientos en el Ejecutivo nacional, mantuvo dos reuniones con gobernadores este viernes: una con Ignacio Torres (Chubut) y la otra con Raúl Jalil (Catamarca). A Santilli se le atribuye ser una de las herramientas de diálogo y negociación con las provincias a cambio de respaldo parlamentario. En ese sentido, y tras el recambio parlamentario, Torres tiene influencia sobre un diputado y una senadora (Ávila y Terenzi), mientras que Jalil tiene entre sus representantes a cuatro diputados (Ávila, Nóblega, Monguillot, Palladino).

En esta línea durante la jornada de ayer continuaron los encuentros en Casa Rosada . Santilli se reunió con los mandatarios Martín Llaryora (Córdoba) y Marcelo Orrego (San Juan), con el objetivo de obtener apoyo en los proyectos oficialistas del Presupuesto 2026, la reforma laboral, el nuevo régimen impositivo y el cambio en el Código Penal. Además, también la reunión contó con la participación de Manuel Adorni.

Ahora, su idea es reunirse, en las próximas semanas, con 10 de los 20 mandatarios que participaron de la cumbre con Milei días atrás. El jueves, será anfitrión del salteño Gustavo Sáenz en la Casa Rosada. A la vez, iniciará una agenda conjunta con el titular de Hacienda, Luis Caputo , para delinear el trazó fino del Presupuesto.

Llaryora Santilli Durante la jornada de ayer continuaron los encuentros en Casa Rosada. Santilli se reunió con los mandatarios Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan). Además, participó Manuel Adorni.

Presupuesto 2026: las negociaciones de Diego Santilli

Tras el encuentro de este lunes, el gobernador Marcelo Orrego afirmó que se trató de "una charla muy buena" y "muy amena" y confirmó su respaldo al Presupuesto 2026. Reveló, además, que hablaron sobre las reformas fiscal, laboral y del Código Penal.

Además, aseguró: "Cada vez estoy más convencido de que el mejor aliado de un presidente son los gobernadores, porque tienen la misma responsabilidad administrativa, que, en definitiva, es administrar prioridades, es resolver los problemas que la gente sola no puede resolver".

Posteriormente, pasadas las 16, fue el turno de Martín Llaryora, quien se mostró más cauto que su par cuyano y puso reparos respecto a la reforma laboral. En Argentina se puede hacer una modernización del trabajo y la podemos hacer sentando inclusive a los sectores pymes y del sindicalismo también", indicó.

Santilli Adorni Orrego El gobernador Marcelo Orrego afirmó que se trató de "una charla muy buena" y "muy amena" y confirmó su respaldo al Presupuesto 2026.

Movimientos en la Cámara de Diputados tras la renuncia de Diego Santilli

Aunque encabezaba la boleta de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli sumaba actualmente una banca en el bloque del PRO y se especulaba con que continúe en ese espacio tras la renovación parlamentaria. Sin embargo, ese diseño sufrió modificaciones con su renuncia. Por un lado, fue anunciado su reemplazo hasta el 10 de diciembre: Nelson Marino, un dirigente allegado al exintendente de La Plata Julio Garro que integraba la lista electoral en el 2021. Si no hay sesión -algo que luce poco probable- no jurará siquiera como diputado.

El que sí ocupará un lugar a partir del 10 de diciembre en lugar del flamante ministro será Rubén Torres. Ubicado en el lugar 19° de la boleta que ganó la provincia de Buenos Aires el 26 de octubre, Torres es un militante de La Libertad Avanza del partido de Ezeiza vinculado a Sebastián Pareja.