Las cuatro palabras que más hieren el autoestima y ponen en riesgo el éxito del futuro de los niños

Según el profesor de la Escuela de Negocios de Columbia, Adam Galinsky, las palabras tienen el poder de construir o destruir la confianza y autoestima de un niño. En su próximo libro, Inspire: The Universal Path for Leading Yourself and Others, Galinsky profundiza en cómo ciertas expresiones aparentemente inocuas pueden tener consecuencias significativas en el desarrollo emocional y académico de los niños.