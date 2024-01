Ley ómnibus: advierten vulnera los derechos de las personas con discapacidad

Betti explicó a este medio que una de las cosas que les preocupa de la ley ómnibus es la "eliminación de la fórmula que establece las jubilaciones" debido a que la pensión no contributiva equivale al 70% de la jubilación mínima.

"Quedamos en una situación en donde no se van a saber cuales serán los aumentos futuros, si bien es verdad que con la inflación tan alta la fórmula actual no era del todo buena, porque ajusta un trimestre atrasado y la inflación es creciente, lo cierto es que derogándose esa norma, y no estableciéndose cuáles van a ser los aumentos de los próximos meses, queda la duda de sospecha de si lo que van a hacer no va a ser peor aún a la fórmula existente.

De esta manera, en caso de aprobarse este texto, los incrementos serán discrecionales, sin un criterio previsto por ley, y se corre el riesgo de que las jubilaciones y pensiones se congelen, mientras los precios de la canasta básica suben día a día, indica el comunicado de REDI.

Otro punto importante que mencionan desde la organización es el de los cambios que se introducirían en la Ley de Salud Mental. El integrante de Comisión Directiva de REDI explicó que esta ley del año 2010 fue producto de un consenso entre usuarios de salud mental, organizaciones, personas con discapacidad, profesionales de la salud y fue muy importante ya que se pasó de pensar a las personas usuarias de salud mental como "sujetos de derecho" en lugar de "sujetos de asistencia".

En ese sentido, señaló que "muchos de los cambios que se pretenden introducir a la ley de forma inconsulta tienden a un objetivo contrario a lo que la ley buscaba". Según Betti, la ley buscaba tender a la "desinstitucionalización de las personas usuarias de la salud mental", es decir, que de a poco vayan transformándose los viejos manicomios y hospitales psiquiátricos en dispositivos que favorecen la vida autónoma de las personas, la integración en la comunidad y la creación de casas de comunicades donde puedan vivir las personas con discapacidad integradas en la sociedad.

Sin embargo, el proyecto de ley ómnibus "favorece más aún la internación involuntaria de las personas con discapacidad intelectual, psicosocial y, en ese sentido, lo vemos como un retroceso". Además, Marcelo Betti menciona la eliminación del plenario del Órgano Nacional de Revisión de la Ley de Salud Mental, un espacio integrado por profesionales y usuarios en el cual se monitorea el cumplimiento de la ley.

La Agencia Nacional de Discapacidad, otra punto que preocupa la REDI

Además del rechazo de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad al proyecto de ley ómnibus, Marcelo Betti menciona el cambio que introdujo el DNU de Javier Milei en la Agencia Nacional de Discapacidad, ya que antes dependía de la Secretaría de la Presidencia, mientras que ahora dependen de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Sobre esto, sostiene que "las personas que fueron designadas como director y subdirector de la agencia, no son personas que tengan un currículum vinculado con la temática de discapacidad, entonces nos preocupa que al frente del diseño de las políticas publicas de discapacidad haya personas que no conocen la temática".

En el comunicado de la organización también hacen hincapié en la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI). "Este organismo es clave para la prevención de la discriminación en la sociedad y para la realización de denuncias. Esto afecta directamente a nuestro colectivo, dado que la discapacidad es una de las mayores causas de discriminación denunciadas en el INADI", expresan.

Finalmente, Marcelo Betti sostuvo: "Como sabemos que el trasfondo de toda esta política es la disminución en los gastos en salud y público en general, vemos con preocupación que todos estos cambios terminen implicando menores erogaciones para este tipo de temáticas".

Por todo esto, desde REDI exigen a los/las legisladores/as que no permitan este retroceso en los derechos humanos y en la calidad democrática.