Licencia de conducir: por falta de plásticos, la provincia de Buenos Aires extendió el uso del certificado de trámite aprobado para manejar







La medida responde a la falta de insumos para imprimir licencias físicas. Con el certificado y la versión digital de la licencia será posible conducir en todo el territorio bonaerense.

La provincia de Buenos Aires extendió la validez del “Certificado de Trámite Aprobado"

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires resolvió extender hasta el 30 de noviembre la validez del “Certificado de Trámite Aprobado”, documento que se entrega a los conductores que finalizaron correctamente el trámite de renovación u obtención de la Licencia de Conducir, pero que aún no recibieron el plástico definitivo debido a demoras en la impresión.

La resolución, firmada por el director provincial de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, Lucas Migliavacca, fue publicada este lunes en el Boletín Oficial bonaerense. Según se detalla, la medida responde a la falta de provisión de tarjetas plásticas por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), situación que afecta directamente la emisión de licencias físicas en distintos Centros de Emisión del territorio provincial.

La provincia de Buenos Aires extendió el uso del certificado de trámite aprobado para manejar Con esta prórroga, los conductores bonaerenses podrán circular de manera legal portando el Certificado de Trámite Aprobado, que acredita la finalización del proceso administrativo, junto con la versión digital de la licencia disponible en la aplicación Mi Argentina. Ambos documentos tienen validez legal equivalente mientras se regulariza la entrega de los plásticos.

Desde la cartera de Transporte provincial explicaron que la medida busca evitar perjuicios a los ciudadanos que completaron sus trámites en tiempo y forma, pero se ven imposibilitados de recibir la licencia por problemas de abastecimiento nacional.

Desde la cartera de Transporte provincial explicaron que la medida busca evitar perjuicios a los ciudadanos que completaron sus trámites en tiempo y forma, pero se ven imposibilitados de recibir la licencia por problemas de abastecimiento nacional.

Además, remarcaron que los controles viales en rutas y calles bonaerenses deben reconocer la validez del certificado, que incluye los datos personales del conductor y la categoría habilitada, por lo que no corresponde aplicar sanciones mientras esté vigente la prórroga. El Ministerio también indicó que se continúa trabajando en coordinación con la ANSV para normalizar el sistema de impresión y garantizar que los centros emisores reciban el stock necesario de tarjetas plásticas, con el fin de retomar la entrega habitual de las licencias físicas en las próximas semanas.