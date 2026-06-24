Lionel Messi, Juan Román Riquelme, Carlos Gardel, Juan Manuel Fangio y más: por qué hoy 24 de junio es el día más argentino del año

La fecha reúne distintos hitos, nacimientos y fallecimientos que la colocan en una importancia única. La jornada toma cada vez mayor relevancia en la cultura popular nacional.

El 24 de junio es un día de efemérides argentinas históricas.

El 24 de junio es considerado por muchos como el día más argentino del año . No se trata de una fecha patria ni de un feriado oficial, pero con el paso del tiempo se transformó en una especie de cábala nacional debido a la increíble cantidad de nacimientos, fallecimientos y acontecimientos históricos vinculados a algunas de las figuras más importantes de la cultura popular argentina .

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El 24 de junio es el cumpleaños de Juan Román Riquelme , Lionel Messi , Ernesto Sábato , el Sargento Cabral , Juan Manuel Fangio y Luis Salinas . En los últimos años, además, muchos usuarios sumaron a la lista a Duki , uno de los máximos exponentes de la música urbana argentina, nacido el 24 de junio de 1996.

La fecha también está marcada por dos pérdidas muy significativas para la cultura nacional. Ese día se recuerda la muerte de Carlos Gardel , ocurrida en 1935 en un accidente aéreo en Medellín, Colombia , y la de Rodrigo "El Potro" Bueno , fallecido en un accidente automovilístico en el año 2000.

Como ocurre cada año, las redes sociales se llenan de imágenes, videos y homenajes vinculados a estas figuras , mientras miles de usuarios impulsan campañas y tendencias para que el 24 de junio sea declarado feriado nacional.

Para los seguidores de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, el 24 de junio también ocupa un lugar especial en el calendario. Ese día de 1989, la banda encabezada por el Indio Solari brindó un recital histórico en el Polideportivo del Club Gimnasia y Esgrima La Plata. En medio de una profunda crisis económica e hiperinflación, Los Redondos protagonizaron una noche que quedó grabada en la memoria de los fanáticos y que marcó uno de los primeros grandes shows masivos del grupo.

los redondos.jpg Un día como hoy, Los Redondos brindaban uno de sus shows más memorables. Telam

Durante el concierto sonaron varias canciones que luego formarían parte de futuros trabajos discográficos y también se vivió uno de los momentos más recordados de la historia ricotera: el Indio debió interrumpir el espectáculo para pedir calma ante incidentes con el personal de seguridad y lanzó su célebre cantito en italiano, una escena que quedó inmortalizada entre los seguidores de la banda.

La coincidencia se repitió once años más tarde. El 24 de junio de 2000, Los Redondos ofrecieron otro recital legendario, esta vez en el Estadio Monumental de River Plate. Ante más de 70.000 personas, la banda confirmó definitivamente su dimensión popular y protagonizó uno de los conciertos más multitudinarios de su trayectoria.

A estas coincidencias se suman algunos momentos inolvidables del deporte argentino. El 24 de junio de 1990, Claudio Caniggia marcó el histórico gol que eliminó a Brasil del Mundial de Italia tras una asistencia memorable de Diego Maradona. Dieciséis años después, el 24 de junio de 2006, Maxi Rodríguez convirtió uno de los goles más recordados de la historia de los Mundiales para sellar la victoria ante México en Alemania.

maradona caniggia Maradona y Caniggia tras el histórico gol de 1990. Archivo

Efemérides del 24 de junio

1789: nacimiento del Sargento Cabral, héroe del Regimiento de Granaderos a Caballo que murió en el Combate de San Lorenzo tras socorrer a José de San Martín.

1911: nació en la ciudad bonaerense de Rojas el físico, escritor y ensayista Ernesto Sábato, ganador del Premio Cervantes en 1984 y presidente de la CONADEP.

1911: nacimiento en Balcarce de Juan Manuel Fangio, considerado uno de los mejores pilotos de la historia del automovilismo.

1935: falleció Carlos Gardel en un accidente aéreo en Medellín, Colombia.

1957: nació el guitarrista, cantante y compositor Luis Salinas.

1978: nació Juan Román Riquelme, uno de los máximos ídolos de Boca Juniors y actual vicepresidente del club.

1987: nacimiento en Rosario de Lionel Messi, capitán de la Selección argentina y uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos.

1989: histórico recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el Polideportivo de Gimnasia y Esgrima La Plata.

1990: histórico gol de Claudio Caniggia a Brasil en el Mundial de Italia 1990, tras una memorable asistencia de Diego Maradona.

1996: nació Duki, referente de la música urbana argentina.

2000: Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota brindaron un recital histórico en el estadio Monumental de River Plate ante más de 70.000 personas.

2000: murió en un accidente automovilístico Rodrigo "El Potro" Bueno, uno de los máximos exponentes del cuarteto cordobés.

2006: histórico gol de Maxi Rodríguez frente a México en los octavos de final del Mundial de Alemania.