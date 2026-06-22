Todos los récords que puede romper Lionel Messi en el partido ante Austria + Agregar ámbito en









Tras su triplete ante Argelia, Messi quedó cerca de alcanzar nuevas marcas en la Copa del Mundo frente a Austria.

Messi busca seguir rompiendo marcas en su sexta Copa del Mundo.

Lionel Messi volvió a ser protagonista en el Mundial 2026 luego de un debut soñado con la Selección Argentina, y su actuación ante Argelia lo dejó al borde de alcanzar tres nuevos récords históricos en la Copa del Mundo. El capitán marcó un triplete en el triunfo 3-0 y ahora buscará ampliar su legado frente a Austria.

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El primer desafío del rosarino estará relacionado con la tabla de goleadores históricos del certamen. Con sus tres tantos en el estreno, Messi llegó a los 16 goles en Mundiales e igualó la marca del alemán Miroslav Klose. Si consigue convertir nuevamente ante Austria, pasará a ocupar en soledad el primer lugar del ranking con 17 anotaciones.

Messi, cerca de ser el máximo ganador de partidos en Mundiales La otra marca que podría caer también tiene como referencia al exdelantero alemán. La victoria frente a Argelia significó para el argentino su triunfo número 16 en Copas del Mundo, una cifra que hasta ahora compartía con Klose.

Messi Cuenta de X: @Argentina El capitán argentino quedó cerca de tres récords históricos tras su debut. Cuenta de X: @Argentina Un nuevo festejo de Argentina en la fase de grupos le permitiría a Messi quedarse con otro registro exclusivo: ser el futbolista con más partidos ganados en la historia del Mundial. El capitán de la Albiceleste continúa así aumentando una lista de estadísticas que lo ubican entre los jugadores más determinantes del torneo.

Un récord de larga distancia que Messi quiere arrebatarle a Rivelino El tercer objetivo tiene una característica especial y está relacionado con los goles convertidos desde fuera del área. El zurdazo con el que abrió el marcador ante Argelia le permitió a Messi alcanzar cinco goles de larga distancia en Mundiales, igualando la marca del brasileño Rivelino. Los cinco tantos del histórico mediocampista fueron conseguidos entre los Mundiales de México 1970 y Alemania 1974, cuando marcó desde media distancia ante Checoslovaquia, Perú, Uruguay, Zaire y Alemania Oriental. Su récord permaneció vigente durante décadas hasta que Messi logró alcanzarlo. messi gol fuera del area El delantero de la Selección Argentina continúa ampliando su legado mundialista. @AFA La colección de goles de Messi desde afuera del área En el caso del capitán argentino, esa cifra se construyó a lo largo de distintas generaciones de la Copa del Mundo. Messi convirtió desde afuera del área ante Bosnia, Irán y Nigeria durante Brasil 2014; sumó otro frente a México y Australia en Qatar 2022; y ahora volvió a hacerlo contra Argelia en 2026. Austria aparece como el próximo obstáculo y también como una nueva oportunidad para que el delantero siga marcando diferencias. Con apenas un partido jugado en esta edición, Messi ya está cerca de quedarse con registros que podrían volver a colocarlo en un lugar único dentro de la historia del Mundial.